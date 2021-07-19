Истории, что украинцы ездят трогать Крымский мост, не фейк

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2021, 09:27 Источник: Аргументы недели-Крым

Рассказавший мне эту историю таксист божился что раз в неделю минимум иностранцы просят его об этом.

«Попадаются настолько прокаченные ихней пропагандой что пока своими глазами мост не увидят, не верят в него», - рассказал мне симферопольский таксист. И увидев моё удивление добавил: «Считают, что Путин всех нас запугал и мы боимся правду говорить, что нет никакого моста и трассы «Таврида» нет». И снова увидев мое удивление привел последний аргумент: «Мамой клянусь!»

«Так полно ж видео!» - вставляю, как мысль, что их наличие очевидно.

«Не верят!» - отрезает он. Я развожу руками.

По его словам, заказ на Крымский мост случается в среднем раз в неделю. «Проезжаем по мосту, на той стороне разворачиваемся и обратно – вот и вся экскурсия. У нас ее так и называют «Крымский мост для украинцев», - и когда высаживал меня, подозвал коллегу и попросил «Подтверди про «Крымский мост для украинцев», а то товарищ не верит», - тот улыбнулся и понимающе кивнул, мол сам в шоке.

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