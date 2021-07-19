СборнаяПобеды: Роза Чемерис призывает поддержать российских олимпийцев в соцсетях

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19 июля 2021, 07:17

Депутат Роза Чемерис запустила акцию «Сборная Победы». Принять участие в проекте сможет каждый. Для этого достаточно опубликовать на своей страничке в соцсети ролик со словами поддержки нашей олимпийской сборной, прикрепив к записи хэштэг #СборнаяПобеды.

В этом году сборная России будет вынуждена выступать под нейтральным флагом. Депутат Роза Чемерис считает, что отсутствие возможности использовать символы своей страны — заметный удар по нашим чемпионам, а значит, общественная поддержка сегодня важна как никогда.

«Сейчас мы должны показать нашим спортсменам, как мы их ценим, чтобы они чувствовали нашу поддержку, для этого мы и запускаем акцию «Сборная Победы». Нельзя оставаться равнодушными к нашей стране, к нашим ребятам, которые были лучшими и останутся лучшими», — сказала Роза Чемерис.

Она подчеркнула, что название для акции выбрали неслучайно. Летние Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, когда наша страна праздновала 75-летие Великой Победы. Однако мероприятие перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

«Я уверена, что посты с хэштегом #СборнаяПобеды можно будет найти во всех соцсетях. Народная любовь здорово поможет нашим олимпийцам. Я призываю всех, кто неравнодушен к спорту, кто любит Россию, присоединиться к нашей акции», — сказала Роза Чемерис.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за коронавирусных ограничений соревнования пройдут без иностранных болельщиков.

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