Суд поверил компромату

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19 июля 2021, 09:15

Фото из открытых источников

Едва ли не впервые российская фемида перенесла рассмотрение судебной тяжбы в другой регион из-за негативных публикаций в отношении подозреваемого.



В конце мая 4-й кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) удовлетворил ходатайство адвокатов о переносе рассмотрения дела в Ростов-на-Дону с формулировкой «для обеспечения независимости и беспристрастности судей как необходимой гарантии справедливого правосудия». Речь идет о преднамеренном банкротстве ООО «Металлглавснаб», бенефициаром которого считается авторитетный кубанский бизнесмен Олег Макаревич с состоянием порядка 20 млрд рублей.



В постановлении судьи Григорьевой приводятся ссылки на конкретные интернет-сайты, где опубликована информация о «дружбе» Макаревича с представителями кубанского правосудия. Часть этих материалов ссылается на анонимные телеграм-каналы, которые подробно описывают детали дружбы бизнесмена и с высокопоставленными сотрудниками краснодарских судов.



Это едва ли не первый случай в российский судебной практике, когда кассационный суд фактически признает, что публикация компромата способна повлиять на мнение судьи. В судебном решении (есть в распоряжении редакции) судья Григорьева признала, что не верит в беспристрастность и независимость коллег по делам, связанным с Олегом Макаревичем. Судья Григорьева также указала, что ранее принятые решения в отношении Макаревича могут быть несправедливыми.



Наверное, это первое решение в российской судебной практике, в котором прямо говорится о влиянии компромата на качество правосудия. Однако за этой очевидной причиной могут скрываться куда более циничные резоны, из-за которых очередное дело против Макаревича может закончиться оправдательным приговором.



В январе 2020 года пятнадцатый апелляционный арбитражный суд в ходе процесса о банкротстве ООО "Металлглавснаб" подтвердил законность решения арбитражного суда Краснодарского края, постановившего привлечь к субсидиарной ответственности известного кубанского бизнесмена Олега Макаревича, а также членов его семьи. Сумма взыскания составила 813 млн. рублей.



ООО "Металлглавснаб" было признано банкротом еще в 2010 году. Суд признал, что Олег Макаревич и его родственники, фактически управляя деятельностью "Металлглавснаба" как до банкротства, так и в период банкротства, организовывали сделки, причинявшие вред должнику. Согласно данным ФНС, имущество ООО "Металлглавснаб" отчуждалось в пользу аффилированных структур.



В апреле 2021 года Олег Макаревич был объявлен в федеральный розыск. На протяжении последних 20 лет он контролировал холдинг ЮМК, в который входят такие крупные компании как "Кубаньоптторг", "Кубаньторгодежда", мясокомбинат "Динской", компания "Динские колбасы", Гостиный двор "Екатеринодар" и другие активы. Годовой оборот бизнес-империи Макаревича составлял порядка 20 млрд. рублей.



Однако фигурантами по делу о преднамеренном банкротстве «Металлглавснаба» стала экс-супруга бизнесмена Наталья Макаревич, а также бывшие менеджеры предприятия Матвеев и Чекалиди. По версии следствия, они незаконно вывели из предприятия 100 % ликвидных активов. Ущерб бюджету при этом оценен в сумму, близкую к 400 млн. руб., ущерб кредиторам оценивается в более чем 300 млн. руб.



Именно по этому делу через полтора года следствия Октябрьский районный суд Краснодара вынес неожиданное постановление об отмене возбуждения уголовного дела. А уже в марте 2021 года ФСБ задержало председателя Октябрьского райсуда Геннадия Байрака по факту получения крупной суммы денег прямо на рабочем месте. Журналисты НТВ выяснили, что это не первое дело в отношении активов Макаревича, которое «разваливалось» в Октябрьском суде.



Видимо, почувствовав, что после ареста Байрака выигрывать суды будет сложнее, адвокаты Макаревича пошли на хитрость. Они обратились в 4-й кассационный суд с ходатайством об изменении территориальной подсудности дела. По мнению защитников, негативная информация в СМИ, раскрывающая бизнес-схемы Олега Макаревича, может поставить под сомнение объективность и беспристрастность кубанского правосудия.



Очевидно, что это формальная формулировка, маскирующая истинные мотивы стороны защиты. Рассмотрение дела в соседнем регионе может затянуть процесс из-за неявки свидетелей, а также новой волны ковид-ограничений, что позволит обвиняемым уйти от ответственности по срокам давности привлечения к ответственности по подобным делам.



Если почитать постановление судьи Григорьевой, которая на первом же заседании перенесла дело из Краснодара в Ростов-на-Дону, то невольно проникаешься масштабами судейской логики.



В постановлении 4-го кассационного суда говорится, что виной всему стал компромат в отношении Макаревича, опубликованный в СМИ и телеграм-каналах.



В тексте документа есть даже ссылки на конкретные публикации, в которых утверждается о наличии тесных связей Олега Макаревича с бывшими и действующими высокопоставленными судьями Краснодарского края. Любопытно, что некоторые из этих публикаций ссылаются на информацию из анонимных телеграм-каналов, специализирующихся на «сливах» судебной и правоохранительной информации. Интересно, что на мнение судьи повлияли публикации из двух СМИ, которые в России признаны иностранными агентами (речь идет о порталах PASMI и Кавказ. Реалии).



В частности, суд принял во внимание информацию из телеграм-каналов о якобы тесной дружбе Макаревича с бывшим председателем Краснодарского краевого суда А. Черновым, который находился в должности с 1994 по 2019 гг.



Целая страница в постановлении, подписанном судьей Григорьевой, посвящена описанию сюжета программы «Чрезвычайное происшествие», который вышел 1 апреля на НТВ (https://www.ntv.ru/peredacha/chp/m23900/o648797/video?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link). Судью смутило, что ведущий программы Марат Седиков, не моргнув, рассказал, что задержание председателя Октябрьского суда Краснодара Геннадия Байрака связано с бизнесом Макаревича, в связи с чем следователям необходимо проверить все дела этого суда за последние 6 лет, в которых есть фамилия бизнесмена.



Ведущий программы также напомнил, что в 2018 году Октябрьский райсуд Краснодара уже оправдывал Макаревича по делу о преднамеренном банкротстве муниципального предприятия «Совхоз "Прогресс"». Суд на тот момент возглавлял ныне арестованный Геннадий Байрак, поэтому оправдательный приговор, со слов ведущего программы, является как минимум «странным стечением обстоятельств». Не менее странным является, что возглавляемый им суд постановил прекратить уголовное преследование Н. Макаревич, Матвеева и Чекалиди, в связи с чем ведущий предположил, что «к этому мог приложить руку лично Байрак Г.Ф.».



В качестве вишенки на торте судья Григорьева процитировала статьи со скандального ресурса «Компромат.ру», в которых прямо говорится о дружбе между авторитетным бизнесменом Олегом Макаревичем и председателем Октябрьского райсуда Краснодара Геннадием Байраком.



Таким образом, решение 4-го кассационного суда общей юрисдикции опровергает все доводы о неспособности российских медиа выполнять функции «четвертой власти». Оказывается, чтобы повлиять на мнение судьи, достаточно нескольких публикаций на ресурсах, специализирующихся на сливах, слухах и откровенной клевете.



Конкретно в этом деле судья Григорьева не удосужилась ни выяснить уровень цитируемости представленных публикаций, ни качество и надежность их источников. В противном случае дело о преднамеренном банкротстве ООО «Металлглавснаб» осталось бы в Краснодаре. Достаточно несколько кликов в поисковике, чтобы найти другой компромат на Макаревича, в котором говорится о его давней дружбе с непосредственным начальником судьи Федоровой.



Речь идет о председателе 4-го кассационного суда Якове Волкове. «Собеседник» отмечает, что он был назначен на свою должность не без помощи Макаревича. Более того, издание прямо называет Волкова «бизнес-партнером» Макаревича. Интересно, что служитель Фемиды до сих пор никак не прокомментировал это обвинение.



Яков Волков, являясь непосредственным начальником судьи Григорьевой, не раз становился мишенью для публичной критики. В сети можно без труда найти сведения о его близких отношениях с Олегом Макаревичем. Однако в постановлении о переносе уголовного дела ООО «Металлглавснаб» в другой регион эти публикации не фигурируют. В русле принципиальной позиции судьи Григорьевой это дело следовало бы передать в другой судебный округ, как можно дальше от своего начальника.



Однако 4-й кассационный суд, председатель и заместитель председателя которого, по данным СМИ, связан с Олегом Макаревичем, распорядился иначе и отправил дело на рассмотрение в Ростовскую область, которая также находится в территориальной юрисдикции суда. При этом судьи Чернов и Байрак, которых журналисты связывают с Макаревичем, уже никак не могут влиять на правосудие. Чернов – заслуженный пенсионер, а Байрак отправлен в отпуск, где дожидается решения Высшей квалификационной коллегии о привлечении к уголовной ответственности.



Как отмечает издание «Блокнот», по странному стечению обстоятельств, Северо-Кавказский арбитражный суд, где Яков Волков ранее служил заместителем председателя, уже принимал решения в пользу Олега Макаревича. Например, в 2019 году им была отменена кассационная жалоба, связанная с иском Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Чиновники безуспешно пытались взыскать с сельхозпредприятия «Советская Кубань», принадлежащей Макаревичу, 300-милионный долг за незаконное обогащение.



В 2021 года судья Григорьева, чьим начальник является Яков Волков, приняла решение по ходатайству адвокатов Макаревича о передачи уголовного дела в Ростовскую область. Неизвестно, связано ли это решение с тесными отношениями между кубанским олигархом и руководством 4-го кассационного суда. Но очевидно без одобрения и молчаливого согласия руководства суда в лице не только Якова Волкова, но и председателя суда Шишкина, которые работали вместе еще в системе Арбитражных судов. Это произойти не могло. Складывается впечатление, что они «костьми» ложатся по делам, связанным с Макаревичем, защищая его интересы. Все станет ясно после ряда решений, связанных с делами Макаревича.

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