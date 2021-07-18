На побережье в Крыму нашествие не только туристов, но и божьих коровок

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18 июля 2021, 19:48 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: cоцсети

Божьи коровки с центральной части полуострова добрались до курортов, где вызывают оторопь своим количеством.

Количество божьих коровок в Крыму туристы в соцсетях описывают словом «нашествие». Эксперты объясняют их появление теплой погодой – со снижением температуры поголовье коровок соответственно понизится. А то, что они появились преимущественно в районе Николаевки обусловлено воздушными потоками, занесшими их из центра полуострова к морю.

В ряде культур убийство божьей коровки запрещено – ее красный цвет ассоциируют со страстями Христа, а семь черных точек со скорбями Божьей Матери.

Также считается, что божья коровка приносит удачу.

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