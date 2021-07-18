Советник главы МВД Латвии после выпитого горячительного решил, что у президента РФ есть план как оккупировать Латвию

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18 июля 2021, 15:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Ой! Каждый день в Латвии – «праздник» ума! Жара так влияет, что ли? «Словесный п@» у некоторых политиков не прекращается! Видимо, есть цель – отжать побольше денег у людей по средствам запугивания. Экс-министр внутренних дел, а ныне советник главы МВД Марис Гулбис заявил, что, мол, у г-на Путина есть план оккупации Латвии, и народ должен быть готов защищать страну!

Интересно, а Владимир Владимирович сам «шепнул» это на ухо г-ну Гулбису? Почему есть такая уверенность? Я просто спрашиваю! Я «потребитель» и имею право знать!

«Говоря о самом серьезном аспекте безопасности, в 2003 году у меня была встреча с послом России у них в посольстве. В тот раз мне довольно много коньяка наливали, сам посол тоже выпивал. И тогда я спросил, есть ли у них план оккупировать страны Балтии. Он мне сказал, что, конечно, есть. У Путина сейчас такой план в отношении всех бывших республик СССР, поэтому мы должны быть готовы 100% в любой день и час защищать нашу страну. Я надеюсь, пятая статья НАТО нам в этом поможет»,- заявил Марис Гулбис.

Думаю, что всем понятно, на каких фактах сделал заявление Марис Гулбис! И льется же такое умозаключение, простите, из всех щелей СМИ Латвии! Нынче, как можно судить, факты у государственных лиц исключительно после выпитого!

Если советник главы МВД Латвии не стесняется говорить такое, то простым латвийцам сам Бог велел высказать свое мнение! Не поленилась и «собрала»! Наслаждайтесь!

«Совсем уже… России план не нужен! Просто войдут, если что! И вы будете встречать их, как всегда, с цветами. И не только с цветами, но и с партбилетом… да и комсомольский билет откопаете! Только, нужны ли вы России? Бедные и с кучей долгов!»

«Взял «ружо» и пошел на фронт! Вид какой грозный! Видать, первый бросится в драку… у трапа самолета, когда русские придут…»

«Гулбис сказал, что в «тот раз ему много коньяка наливали»… Понимаю! С 2003 года страдает болезный!»

«Главное!!! Когда враг нападет, надо посматривать на чердак, чтобы не получить пулю в зад! Уж больно вас народ «любит». Уверен, что многие только и ждут прихода»

«Из этого потока сознания можно сделать два вывода: советник – любитель выпить (иными словами, алкаш). В 2003 году как ушел в запой, так до сих пор реальность от пьяного угара отличить не может. 2-й: ум как у кота, да и тот умнее. Если за рюмкой сказать ему, что чужие давно захватили Землю, он так и будет бегать с «ружом», изображать из себя Рипли. А может, он с дворником посольским говорил?»

Мнение из социальных сетей.

А если серьезно, то г-ну Гулбису следовало бы изучить некоторые материалы истории США. Джеймс Форрестол, 1-й министр обороны США, находясь в психиатрической лечебнице, все время повторял: «Русские идут. Я их везде вижу. Русские идут»… Дело закончилось тем, что он выбросился из окна… Не дай Бог!

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