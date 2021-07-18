Латвийский музыкант Каспар Пудникс: Да, мне стыдно, что моим народом управляют иностранные гастарбайтеры

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18 июля 2021, 15:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Письмо латвийского музыканта Каспара Пудникса несомненно заслуживает уважения и огласки. Видимо, терпеливый латышский характер не выдерживает такого «беспредела», который происходит в тихой Латвии: речь идет о действиях правительства страны. Я подписываюсь под каждым словом латвийского музыканта Каспара Пудникса.

Очень страшно, когда терпеливый и спокойный народ начинает высказывать свое недовольство! Эмоции – они проходящие, а возрастающее «роптание» приводит к серьезным последствиям… Так показывает история…

Я бы назвала письмо музыканта – крик души! Вся та боль, которая в душе у Каспара вышла на свет Божий. Боль за свой народ, за свою маленькую страну. И это называется патриотизм!

«Наконец-то свершилось! Правительство начало заботиться о людях нашего Отечества. Какая радость! Кто бы мог подумать, что гражданин США Артурс Кришьянис Кариньш и не умеющий говорить по-латышски президент Сейма из Германии Эгил Левитс начнут думать о латвийском народе. Слезы наворачиваются на мои глаза, когда я вижу эту заботу о моем народе. Благослови вас во веки веков. Пусть все, что вы хотите для латвийского народа, десятикратно вернется в ваши семьи. Спасибо!

Можете назвать меня как хотите: популистом, кремлевским троллем и так далее… Мне все равно. Я знаю, кто я и где мои корни. Благодаря родителям я получил очень хорошее образование и научился смотреть на мир без розовых очков.

Два года назад, когда мы все в кинотеатрах смотрели нашу историческую драму «Метель душ», редко у кого не появлялись слезы на глазах. В конце фильма в зале стояла гробовая тишина, а сердце наполнилось леденящим кровь ощущением латышскости. Лично меня переполняли очень сильные эмоции и стыд.

Я подумал на мгновение: а что, если бы мне пришлось посмотреть в глаза латышским стрелкам… Мужчины и братья, которые будучи дедами и прадедами, пожертвовали своими жизнями за мою Родину и меня, чтобы я мог жить здесь как свободный человек. Стоила их жертва того? Находятся еще предатели-соотечественники, готовые за деньги продать землю своих Отцов с матерью, со всеми братьями и сестрами.

Сегодня мы живем в такой «стране», которой не гордится НИКТО из ее подданных. Только Кариньш (премьер) и Левитс (президент). Однако, они уже не латыши, так что это не в счет. Да, мне стыдно, что моим народом управляют иностранные гастарбайтеры. Если ли во власти хотя бы один государственный деятель? Нет!

Даже те немногие члены Национального объединения, которые вошли в Сейм из-за того, что нарисовали на своей голой безволосой груди красную надпись – Верните Абрене! Они тоже не государственные деятели. Почему нет? Потому что Абрене так и не вернули! Потому что они с теми, кто уничтожает мой народ. Я не говорю, что все в НО плохие, но если ты с ними на короткой руке, то прости… Ты против своего народа!

Некоторые будут возражать! Я патриот и люблю Латвию. А правительство Кариньша – лучшее в истории Латвии. И я вам отвечу – это ложь! Откуда я знаю? Очень просто. Я побывал во всех регионах Латвии, давал концерты во всех домах латышской культуры и народного творчества. Я участвовал в выпускных церемониях и других мероприятиях, на которых звучал Государственный гимн Латвийской Республики. Вы знаете, что происходит, когда звучит гимн? НИКТО ЕГО НЕ ПОЕТ! НИКТО! Потому что нельзя петь о том, во что не верите! Исключение составляют хоккейные матчи рижского «Динамо»: там поют, но, скорее всего, про «Динамо» и скорее всего потому, что виновато ПИВО. Выпускные – тишина! А тишина говорит об отношении и сплоченности людей!

У меня на глазах наворачиваются слезы, когда я вижу, как правительство заботится о здоровье наших пожилых людей: бесконечные очереди на медицинские осмотры и космические цены на лекарства, которые может себе позволить лишь редкий. Не говоря уже о запланированных операциях, которые дожидаются немногие.

Слезы наворачиваются на мои глаза, когда я вижу, как растут цены на электричество, газ и продукты питания. Слезы наворачиваются на глаза, когда я вижу пожилых людей, вышедших на улицу из-за того, что они не могут платить налоги на собственность. У меня на глазах наворачиваются слезы, когда я вижу, как одиноких пожилых людей находят никому не нужными, гниющими в своих квартирах в течении двух недель.

Я не ищу виновных. Правда такая, какая есть. Это реальность. И мы, как нация, позволили это!

Сегодня правительство приняло преступный «закон», обязывающий учителей, врачей и социальных работников к обязательной вакцинации. К вакцинации экспериментальной вакциной. Для вакцинации вакциной, которая НЕ была протестирована латвийскими учеными в своих лабораториях, потому что они не могут это сделать.

Уважаемые учителя, врачи и бесценные социальные работники! Пожалуйста, будьте сильные духом и держите спину прямо! Никто НЕ МОЖЕТ заставить вас сделать прививку против вашей воли. Постановления правительства незаконны и БЕСЧЕЛОВЕЧНЫ! Они нарушают человеческое достоинство и противоречат всем международным конвенциям по правам человека.

Я не дал право правительству решать за себя и свой народ! Так называемое «правительство» НЕ имеет власти над народом моей родины. Я внук деда Болеслава и сын отца Мариса. Я не могу молчать, когда моему народу делают плохо! Мне больно! Больно моему народу!

Хочу призвать всех! Кто может сопротивляться – делайте это! Здоровье вашей семьи в ваших руках! Правительству наплевать!

Только голос разума может звучать для наших людей. Голос, который не отрицает и не поддерживает. И вместе мы – семья! Семья, которая является народом Латвии! За достойную жизнь в Отечестве! Да благословит Бог Латвию!»

Браво! Очень хочется, чтобы латвийцы вспомнили, что они – семья! Вспомнили, что их детям жить в Латвии! И хочется жить в мире, спокойствии и развитой экономике. Возможно, настало время действий!

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