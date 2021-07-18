Заработок в интернете: самые интересные и эффективные способы

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июля 2021, 14:21 Диана Шашкова

Фото: cоцсети

В 21 веке интернет - это не только удобная площадка для поиска информации, но и идеальный вариант для заработка. Заработок в интернете - это не миф, а будничная реальность, доступная не только специалистам в области программирования, но и обычным людям без каких-либо специальных знаний. Школьники, домохозяйки, пенсионеры, имеющие доступ в глобальную Сеть могут зарабатывать от 5.000 до 10.000 рублей в месяц.

Если говорить о более высокой заработной плате через интернет, то работа копирайтером, веб-дизайнером, программистом будет приносить доход в пределах 40.000-60.000 рублей в месяц. Не стоит забывать о том, что мы живем в эпоху интернет-знаменитостей, гонорары которых больше в несколько раз, чем у популярных музыкантов и звёзд кино. Так по данным журнала Forbes самыми богатыми блогерами России на YouTube в 2020 году стали комики LABELCOM, известные по шоу «Что было дальше?» По подсчетам издания, LABELCOM заработал на рекламе более 3,5 миллиона долларов. Второе место занял блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Доход автора канала о гаджетах, в первую очередь от компании Apple, оценили в 3,41 миллиона долларов. И завершил тройку рейтинга юморист Александр Гудков с каналом «Чикен Карри», доход интернет-проекта которого оценивается в 1,13 миллиона долларов.

На сегодняшний день в России насчитывается десять YouTube-каналов с доходом свыше 20.000.000 рублей в год и пятнадцать каналов с доходом свыше 10.000.000 рублей. Поэтому, если хорошо постараться и проявить немного креативности на простом блоге можно заработать около 7.000.000 рублей в месяц. Но ведение собственно блога довольно сложная работа, требующая много времени и сил.

Поговорим о самых быстрых, доступных и эффективных способах заработка в интернете.

Заработок на комментариях и отзывах

Такой способ позволит заработать деньги на карманные расходы. Вам достаточно оставлять отзывы на фильмы, сериалы, книги, продукты и иные вещи. За написание одного комментария платят от 1,5 до 40 рублей. Заказы на написание отзывов можно найти на сайтах Work-Zilla, Отзовик, Qcomment.ru, Vktarget.ru.

Участие в опросах

Довольно простой и интересный вариант для подработки. Достаточно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету о себе и вам предложат варианты для прохождения социологического опроса. В среднем оплата колеблется от 30 до 100 рублей.

Копирайтинг

Самый распространённый вариант заработка в интернете. Если вы грамотно пишите и умеете излагать свои мысли, то эта работа для вас. Как правило, заказчики платят за написание текста (обзоры, мастер-классы, слоганы и т.д.), но в некоторых случаях копирайтер получает проценты от объема продаж. Грамотный копирайтер может получать более 100 рублей за 1000 знаков и считается довольно ценным сотрудником.

Рерайтер

Это переписывание текста своими словами. В отличие от копирайтинга, рерайт довольно простая работа, поэтому и оплата за неё значительно ниже – 20 рублей за 1000 знаков.

Репетиторство, написание работ

Идеальный вариант для тех, кто обладает багажом знаний. За один час занятия с учеником по Скайпу можно заработать от 300 до 1.500 рублей. Если у вас есть свободное время, то помощь студентам в написании курсовых, дипломных работ и рефератов может принести вам от 500 до 15.000 рублей. Для поиска клиентов можно зарегистрироваться на специализированных сайтах или же дать объявление.

Перепродажа

Такой способ работает уже многие годы. Покупаете вещь по одной цене и перепродаёте за более высокий ценник. Товар можно разместить на доске объявлений, в социальных сетях, на форуме или же просто сделать рекламу.

Заработок на Яндекс.Дзен

На данном сайте любой желающий может создать свой канал и писать статьи на различные темы. Если ваши публикации набирают просмотры и аудитория дочитывает их до конца, то сервис начинает платить автору. Помимо того, что Яндекс.Дзен будет платить за публикации, в своих статьях можно делать рекламу, за которую так же платят деньги. В среднем таким способом можно заработать от 1.000 до 50.000 рублей.

Фотостоки

Тот, кто умеет ловить кадр и любит фотографировать, может зарабатывать в интернете на специальных сайтах — фотобанках. Не обязательно покупать дорогой фотоаппарат, достаточно смартфона с хорошей камерой. Такой способ заработка поможет без труда зарабатывать от 3.000 до 15.000 рублей. Преимущество в том, что фотобанки платят за каждое скачивание фотографии, поэтому можно выложить большое количество хороших снимков и еще долго получать пассивный доход.

Заработок на создании курсов

Многие специалисты различных интернет-направлений перешли к созданию собственных курсов. Они создают обучающую программу, в ходе которой показывают ученикам, как создать и развить блог. Такой способ поможет заработать намного больше, нежели работа по профессии (от 30.000 до 150.000 рублей). Вы повышаете свои знания в определенной сфере, делитесь навыками с учениками и зарабатываете.

Заработок на акциях компаний

Суть заработка заключается в том, что вы покупаете ценные бумаги известных компаний и ждете, когда цена на эти бумаги возрастет. Так, например, вы покупаете акции компании и после того, как они подорожали, можете перепродать. Разница между ценой покупки и ценой продажи является вашим доходом. Не стоит забывать, что цены на акции могут как расти, так и падать, поэтому стоит ответственно относиться к выбору компаний для вложений.

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