Сенатор Пушков допустил появление «больших неприятностей» у YouTube в России
18 июля 2021, 13:42
Видеохостинг YouTube уже скоро может столкнуться с “большими неприятностями”. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.
В Twitter политик отметил, что уже перешел на Rutube. По его словам, YouTube удалила с его аккаунта “сюжет из программы о навязывании детям трансгендерной культуры”. При этом Пушков выразил удивление, что подобное может противоречить принципам указанного сообщества. “А навязывание - нет”, - дополнил он.
Сенатор подчеркнул, что если видеохостинг до конца нынешнего года не обзаведется офисом на российской территории и не создаст юридическое лицо, то “большие неприятности” в его работе определенно появятся. Пушков добавил, что при нарушении законов Российской Федерации, YouTube столкнется с “очень большими” проблемами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.