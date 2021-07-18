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Сенатор Пушков допустил появление «больших неприятностей» у YouTube в России

, 13:42

Сенатор Пушков допустил появление «больших неприятностей» у YouTube в России
Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Видеохостинг YouTube уже скоро может столкнуться с “большими неприятностями”. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.

В Twitter политик отметил, что уже перешел на Rutube. По его словам, YouTube удалила с его аккаунта “сюжет из программы о навязывании детям трансгендерной культуры”. При этом Пушков выразил удивление, что подобное может противоречить принципам указанного сообщества. “А навязывание - нет”, - дополнил он.

Сенатор подчеркнул, что если видеохостинг до конца нынешнего года не обзаведется офисом на российской территории и не создаст юридическое лицо, то “большие неприятности” в его работе определенно появятся. Пушков добавил, что при нарушении законов Российской Федерации, YouTube столкнется с “очень большими” проблемами.

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