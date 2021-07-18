В России за сутки скончались 764 носителя COVID-19

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18 июля 2021, 13:21

Aleksander Polyakov/Global Look Press

На российской территории за истекшие 24 часа зафиксировали 764 летальных исхода зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. Информация поступила от оперштаба.

Отмечается, что с начала пандемии в стране скончались 148 419 носителей COVID-19. Так, в российской столице подтвердили 106 смертей, в городе на Неве - 101, на территории Иркутской области - 40. Речь идет о летальных случаях за сутки.

Кроме того, за 24 часа в России успешно побороли коронавирус 18886 пациентов, а за весь период пандемии - 5 341 231. За минувшие сутки в Москве больницы покинули по выздоровлению 7283 гражданина, в столичном регионе - 2197, а в Петербурге - 459.

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