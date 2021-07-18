В России обнаружили 25018 новых носителей COVID-19
18 июля 2021, 13:06
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 25018 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне поступала информация о 25116 инфицированных COVID-19.
По данным оперштаба, наблюдается некоторое снижение темпа прироста - с 0,43 до 0,42%. За сутки в стране зафиксировали 764 летальных исхода пациентов с коронавирусом, вылечились от этого заболевания и выписались из больниц 18886 граждан.
Новых зараженных обнаружили во всех 85 регионах России. Наибольшее количество инфицированных за сутки пришлось на Москву - 4357. В столичном регионе за аналогичный период выявили 2554 случая COVID-19, в городе на Неве - 1941. Далее идут Нижегородская область и Красноярский край - 533 и 505 соответственно.
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