В Приамурье нашли тело пропавшего без вести мужчины после столкновения поездов

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18 июля 2021, 11:48 Турана Гулиева,

Как сообщают РИА Новости, в Приамурье нашли тело одного из двух пропавших без вести мужчин.

Труп нашли спасатели Амурской области:"Профессионалы смогли его зафиксировать — извлекать его будут после того, как восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода. Поиски второго пропавшего без вести продолжаются"- сообщает источник.

Напомним, два поезда столкнулись на участке железной дороги Улак-Эльга. Жертвами аварии стали трое людей, еще три человека пострадали. Пострадавшие находятся в больнице. Следственный комитет России по Дальнему Востоку возбудило уголовное дело.

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