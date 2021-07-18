Глава Крыма Аксёнов сообщил об обновлении антирекорда по суточному приросту случаев COVID-19 на полуострове

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18 июля 2021, 11:33

Aleksander Polyakov/Global Look Press

За истекшие 24 часа на Крымском полуострове обнаружили 409 носителей COVID-19. Этой информацией поделился глава республики Сергей Аксенов во “ВКонтакте”.

По его словам, полуостров обновляет антирекорд по заражению коронавирусной инфекцией уже пятый день подряд. Днем ранее в Крыму подтвердили 401 случай коронавируса.

Аксенов подчеркнул, что за сутки медики обследовали 6466 граждан. Из всего числа заразившихся 289 выявили, когда они обратились к медикам за помощью, 13 являются завозными из-за границы, а в 107 случаях речь идет о контактных по ранее зарегистрированным.

Отмечается, что за 24 часа успешно поборол COVID-19 161 пациент. За весь период пандемии в Крыму подтвердили свыше 54000 случаев коронавируса, вылечились от этого заболевания порядка 47200.

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