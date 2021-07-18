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Врач-диетолог Хорол рассказала о пользе сезонных фруктов и ягод

, 10:51

Врач-диетолог Хорол рассказала о пользе сезонных фруктов и ягод
CHROMORANGE / Bilderbox/ Global Look Press

Гастроэнтеролог, врач-диетолог Марина Хорол поделилась информацией о том, насколько полезны сезонные ягоды и фрукты. Она отметила, что клубнику можно употреблять в любом желаемом количестве. Самое важное, чтобы это негативно не сказалось на ЖКТ.

По словам Хорол, прием таких продуктов должен быть дозированным, поскольку некоторые граждане могут столкнуться с проблемами, сообщает RT. Она подчеркнула, что в любом кислом фрукте или ягоде содержится немало кислот. Навредить слизистой ЖКТ может фруктовая кислота, в связи с чем при наличии проблем лучше такие продукты не есть.

Специалист назвала очень полезными сырые фрукты и овощи, однако не рекомендовала их употреблять людям с аллергическими реакциями или колитами. В таком случае потребуется их приготовление. К примеру, если речь идет о яблоке, то его следует запечь.

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