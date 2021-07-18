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На посёлок Усть-Камчатск обрушился смерч из комаров

, 09:38 Источник: Камчатка-информ

На посёлок Усть-Камчатск обрушился смерч из комаров
Larry West/FLPA/Global Look Press

Накануне, 17 июля, жители поселка Усть-Камчатск на Камчатке столкнулись со смерчем из комаров. Как только появились первые лучи солнца, крупные насекомые, образовав черные тучи, обрушились на поселок на восточном побережье полуострова.

В Сети появилось соответствующее видео. По словам автора ролика, он ехал на машине, слабо различая дорогу. Так продолжалось сотни метров. Повсюду можно было увидеть “столбы” комаров, которые, как казалось, возвышаются до облаков. Автором видео стал Алексей Пономарев, проживающий в Усть-Камчатском районе.

Энтомолог Людмила Лобкова прокомментировала произошедшее. Она подчеркнула, что речь идет о комарах-самцах, и “ничего страшного тут нет”. Она добавила, что подобное происходит каждый год, однако “не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий”.

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