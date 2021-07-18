Актёр Боярский впервые рассказал, каково его самочувствие после заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июля 2021, 08:58

Михаил Боярский, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Советский и российский актер театра и кино, музыкант Михаил Боярский впервые поделился информацией о том, как себя чувствует после заражения COVID-19. Об этом он написал в Instagram.

Он поблагодарил всех, кто за него переживает, отметив, что у него все хорошо. Боярский призвал граждан сделать прививку от коронавируса. Он добавил, что у него легкая форма заболевания, поскольку он ранее привился.

К слову, информация о том, что народный артист РСФСР заразился коронавирусной инфекцией, поступила на днях. СМИ сообщили, что актера госпитализировали, однако Боярский отметил, что эта информация не соответствует действительности. Об этом говорил и его представитель.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости