В Олимпийской деревне в Токио впервые обнаружили носителей COVID-19 среди спортсменов

В Олимпийской деревне в японской столице впервые обнаружили коронавирусную инфекцию у двух спортсменов из других стран. Данная информация поступила от телеканала NHK, который в своем материале ссылается на оргкомитет Олимпийских игр в Токио.
Олимпиада в столице Японии должна стартовать 23 июля. Завершится она 8 августа. Отмечается, что COVID-19 подтвердили у десяти человек, которые проживают в Олимпийской деревне. Среди них один зарубежный представитель СМИ.
В пресс-релизе оргкомитета сказано, что 9 зараженных человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на двухнедельном карантине после прибытия в Японию.
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