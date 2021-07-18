Эксперт Роспотребнадзора Семёнов рассказал о вытеснении вариантов COVID-19 более заразными

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18 июля 2021, 07:28 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Менее заразные варианты коронавируса вытесняются более заразными, однако при этом не наблюдается прогрессирование тяжести течения данного заболевания. Этой информацией поделился Александр Семенов, возглавляющий филиал ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в городе Екатеринбург.

По словам специалиста, при появлении варианта вируса, являющегося более агрессивным, он затрагивает большее количество граждан. Одновременно с этим не отмечается размножение иных вариантов. Семенов назвал это естественным.

Кроме того, специалист подчеркнул, что в популяции есть место прочим вариантам коронавирусов. Они в свою очередь приводят к возникновению обычной сезонной простуды. Семенов добавил, что они являются довольно заразными, однако летальных случаев от них не фиксируют.

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