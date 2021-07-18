Эксперт Роспотребнадзора Семёнов рассказал о вытеснении вариантов COVID-19 более заразными

Менее заразные варианты коронавируса вытесняются более заразными, однако при этом не наблюдается прогрессирование тяжести течения данного заболевания. Этой информацией поделился Александр Семенов, возглавляющий филиал ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в городе Екатеринбург.
По словам специалиста, при появлении варианта вируса, являющегося более агрессивным, он затрагивает большее количество граждан. Одновременно с этим не отмечается размножение иных вариантов. Семенов назвал это естественным.
Кроме того, специалист подчеркнул, что в популяции есть место прочим вариантам коронавирусов. Они в свою очередь приводят к возникновению обычной сезонной простуды. Семенов добавил, что они являются довольно заразными, однако летальных случаев от них не фиксируют.
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