Собянин назвал модель борьбы с COVID-19 в Москве наиболее оптимальной

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17 июля 2021, 23:06

Фото: cоцсети

При определении тактики действий в условиях пандемии власти учитывали специфику российской столицы и опыт мегаполисов других стран. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил на встрече в штабе общественной поддержки «Единой России».

«Мы идём между разными системами и вариантами борьбы с COVID-19. Есть китайская модель: всех закрывают, руки за спину, шаг вправо, шаг влево — расстрел. Есть шведская модель, когда ничего не ограничивают. Мы себе не можем позволить ни того, ни другого. У нас свои особенности и реалии, которые надо оценивать трезво», — сообщил мэр.

Собянин добавил, что решения следует принимать максимально оперативно. «Вводить ограничения, когда нарастает угроза, и снимать их, когда ситуация улучшается. Мы в этом режиме находимся уже больше года, выбрав оптимальную модель. Экономика выжила, каждому москвичу обеспечена надлежащая медицинская помощь, бесплатные лекарства и лечение в больницах», — подчеркнул градоначальник.

По его мнению, стратегия московских властей позволила успешно пройти очередной всплеск заболеваемости и появление новых штаммов коронавируса. «Мы ввели какие-то ограничения, но сегодня видим спад динамики заболеваемости, и начинаем открывать бизнес, даем людям возможность работать», — отметил мэр.

Собянин добавил, что Москва балансирует между задачей сохранить здоровье людей и поддержать бизнес. «Мы целый год так работали, из недели в неделю, из месяца в месяц. Есть выборы, нет выборов, мы ведем постоянную работу, которая сопряжена с политическими рисками, с психологическими, социальными и экономическими факторами. Но мы принимаем эти решения, поэтому мы -— «Единая Россия», — заключил столичный глава.

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