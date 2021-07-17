Собянин поддержал идею уполномочить регионы принимать новые ЖК как единый объект

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17 июля 2021, 20:45

Сергей Собянин. Фото: avatars.mds.yandex.net/get-

Мэр Москвы поддержал инициативу разрешить принимать в эксплуатацию жилые комплексы с социальными объектами, если застройщик выполнил все инженерные обязательства. Такую идею на встрече в штабе «Единой России» предложила глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ Светлана Разворотнева.

По её словам, эта мера поможет решить проблему обеспеченности новых домов школами, детсадами и поликлиниками. Сейчас будущим владельцам квартир обещают наладить социальную инфраструктуру, однако к моменту сдачи жилья не выполняют обещанного. Этого можно избежать, если скорректировать регламент введения многоэтажек в строй.

Разворотнева отметила, что с подобной ситуацией столкнулись жители ЖК на улице Мельникова. «Они купили квартиры, застройщик обещал благоустроенную территорию, детский сад и парковку. В результате садик так и не открыт, паркинг перестраивается под хостел, благоустройства нет», – отметила правозащитница.

В свою очередь, Собянин отметил, что приём жилых комплексов вместе с готовыми социальными объектами был бы удачным решением для Москвы. «Это хорошая история. Если дать возможность регионам принимать решения, то им придётся действовать самостоятельно, в зависимости от ситуаций, которые там складываются», – отметил мэр.

По словам Собянина, небольшие инвесторы часто оставляют проекты незавершенными, и их работу вынужден доделывать город. «Поэтому было бы неплохо подкрепить инициативу законодательно. Сегодня у нас нет официальных полномочий заставить инвесторов выполнить такого рода обязательства», – подчеркнул градоначальник.

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