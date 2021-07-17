«Феномен новой школы»: MAYOT, MORGENSHTERN, OG BUDA, SODA LUV

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17 июля 2021, 20:45 Каринэ Гевондян

Фото: youtube.com

MAYOT, MORGENSHTERN, OG BUDA, SODA LUV: эти псевдонимы знает вся молодежь в России как минимум. Безусловно, старшему поколению сложно понять и принять вкусы подростковой категории, из-за чего ребята и получают хейт со стороны взрослых людей, которые не воспринимают их творчество. Именно поэтому сегодня мы попробуем ответить на вопрос, который интересует многих: в чем же феномен молодых исполнителей?

Последние два года «Новая школа» занимает первые строчки чартов не только в России, но и за рубежом. На мой взгляд, это явный показатель того, что парни любят свое дело и свою аудиторию.

Искренние чувства мы обычно испытываем к тем, кого считаем равными нам самим. Вот и подростки, услышав в песнях про обыденные вещи, которые сами проживают, начинают невольно понимать и принимать исполнителей. Именно умение передать через музыку в современном стиле то, что на душе – привлекает людей. Яркие биты, которые можно послушать в компании друзей, мотивирующие слова от человека того же возраста, что и ты сам, заставляют поверить в себя и начать действовать.

О том, как быстро ребята набрали аудиторию – можно не говорить, ведь после нового года их аккаунты в социальных сетях превратились в миллионные. Думаю, что главная причина любви молодежи к ребятам – их приземленность и искренность. Парни между собой общаются и периодически устраивают своим поклонникам какие-то подарки в виде автограф-сессий, бесплатных концертов, розыгрышей в социальных сетях.

Благотворительность – неотъемлемая часть жизни каждого молодого исполнителя из «Новой школы». Моргенштерн, получающий ежедневно кучу хейта, не прекращает помогать своей аудитории. Совсем недавно артист пожертвовал около десяти миллионов ребенку, которому нужна была дорогостоящая операция, запустив флешмоб в инстаграм.

Несмотря на то, что в их песнях присутствует ненормативная лексика и иногда очень откровенный посыл – «Новая школа» очень трепетна к своей аудитории. Возможно, из-за их искреннего отношения и создаются тысячи фан-аккаунтов.

Молодые артисты также часто радуют своих поклонников новинками, выпуская альбомы каждый месяц-два стабильно. Недавно произошедший случай с Содой Лав заставил многих переосмыслить свое отношение к ним. Дело в том, что в песнях исполнителя очень часто проявлялось неуважение к женщинам, что вызывало кучу негодования у женской части аудитории. Артист, извинившись перед всеми публично, кого задело это, сказал, что образ в песнях - не он сам.

Думаю, в этом и весь секрет «Новой школы»: они создают образы плохих парней, искренне творя добрые вещи.

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