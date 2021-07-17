Председатель Счетной палаты Кудрин заявил, что распад СССР был предопределён последними 10 годами существования страны

Алексей Кудрин, занимающий должность председателя Счетной палаты, рассказал, в связи с чем произошел распад Советского Союза. По его словам, речь идет о перестройке плановой экономики и затяжке в проведении реформ.
Кудрин сообщил, что распад был предопределен последними 10 годами существования СССР. Он подчеркнул, что хозяйство страны становилось менее эффективным из года в год, и она не была готова к тому, чтобы его реформировать.
Кудрин отметил, что из произошедшего следует делать выводы. Он добавил, что в стране обсуждали возможность распада Советского Союза, однако полагали, что это может случиться, если свою лепту внесут национальные окраины и национализм.
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