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Председатель Счетной палаты Кудрин заявил, что распад СССР был предопределён последними 10 годами существования страны

, 20:00 Источник: Коммерсантъ

Председатель Счетной палаты Кудрин заявил, что распад СССР был предопределён последними 10 годами существования страны
Serguei Bulavsky/Global Look Press

Алексей Кудрин, занимающий должность председателя Счетной палаты, рассказал, в связи с чем произошел распад Советского Союза. По его словам, речь идет о перестройке плановой экономики и затяжке в проведении реформ.

Кудрин сообщил, что распад был предопределен последними 10 годами существования СССР. Он подчеркнул, что хозяйство страны становилось менее эффективным из года в год, и она не была готова к тому, чтобы его реформировать.

Кудрин отметил, что из произошедшего следует делать выводы. Он добавил, что в стране обсуждали возможность распада Советского Союза, однако полагали, что это может случиться, если свою лепту внесут национальные окраины и национализм.

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