Эко-товары – мода или необходимость?

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17 июля 2021, 17:45 София Немых

Популярность эко-товаров растёт с каждым днём. Люди в современном мире начинают подходить к покупкам более осознанно. На полках магазинов появляется всё больше предложений с приставкой «эко». Чем же обусловлена актуальность эко-товаров: модой, здоровьем или будущим Земли – подробнее в нашем материале.

Возраст нашей планеты насчитывает уже более 4,5 миллиарда лет. Просуществует ли Земля хотя бы ещё столько же? Вопрос, который с каждым днём становится всё актуальнее. Сегодня наш мир страдает от большого количества глобальных экологических проблем, начиная изменением климата и заканчивая перенаселением планеты. Становится сложно недооценивать масштабы и перспективы угрожающей нам опасности, ведь всё чаще с разных концов Земли появляются новости о тех или иных изменениях и катаклизмах. Именно это и стало первопричиной появления эко-товаров, ведь мы не можем потерять планету, потерять себя.

Более того, эко-товары – отличный повод задуматься не только о будущем нашей Земли, но и о собственном здоровье. С ухудшением экологии и увеличением в магазинах количества вредной продукции люди стали чувствовать себя хуже. Неудивительно, ведь наше состояние и здоровье напрямую зависит от того, что мы потребляем и чем пользуемся в повседневной жизни. Возможно, многие даже не задумываются о том, что губят своё тело ежедневными ритуалами. Используя пластиковую посуду, ту или иную зубную щётку, спреи для волос и многое другое, мы наносим вред не только себе, но и окружающей среде.

Стоит отметить, что эко-товары – это не только натуральные продукты, но и многие другие вещи, которые мы используем на постоянной основе. Например, сегодня самыми популярными изделиями среди потребителей являются металлические трубочки, сумки-шопперы, экомешочки, бамбуковые зубные щётки, восковые салфетки, биоразлагаемые губки, экологичная бытовая химия и косметика, экоподгузники и многоразовые ёмкости для еды и напитков.

Не стоит забывать, что эко-товары – это ещё и отличный маркетинговый ход, приносящий хорошую прибыль. Именно поэтому потребителям стоит быть аккуратными в выборе такой продукции, ведь «эко» не всегда значит полезно и безопасно для человека. Доверять стоит производителям, которые подтверждают экологичность своих товаров специальными сертификатами.

Может показаться, что в России люди не так заинтересованы эко-товарами, как в других странах, но на самом деле всё совсем по-другому. Исследование 2019 года показало, что 69% россиян проявляют интерес к подобной продукции и даже готовы переплачивать. А вот с доверием к эко-товарам в мире дела обстоят немного хуже, всего 41% потребителей обращает внимание на значок «эко». И всё это из-за того, что маркетологи прочно ухватились за тенденцию экологичности и используют приставку «эко» везде, где только можно.

В современных реалиях население Земли постепенно возвращается к экологичности и натуральности. Люди сыты химией и синтетикой, урон окружающей среде и здоровью человечества уже переходит многие границы. Ещё не поздно перейти на продукцию, защищающую нашу планету и здоровье, и спасти будущее Земли.

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