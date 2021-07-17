Челябинцам запретят купаться на двух городских пляжах

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17 июля 2021, 17:01 Анна Семенова

На Шершневском пляже всегда огромное количество отдыхающих. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Качество воды, которую взяли на анализ сотрудники Роспотребнадзора, не соответствует санитарным нормам

Жаркие дни возвращаются в Челябинск, но мест для купания стало меньше. Несколько городских пляжей посетили сотрудники Роспотребнадзора. Были взяты пробы в двух точках на озере Смолино (на пляжах в районе ул.Мамина и у Дачного переулка), Первом озере, а также в двух точках на Шершнях – городском пляже и на пляже АМЗ, что возле Изумрудного карьера.

Результаты пришли неутешительные, купаться в Шершневском водохранилище опасно, вода на обоих пляжах не соответствует гигиеническим нормам.

Специалисты ведомства направили в городскую администрацию требование запретить купание на двух популярных городских местах отдыха. Предупреждающие о запрете таблички должны быть установлены в ближайшее время. Но будут ли соблюдать этот запрет разгоряченные жарой челябинцы?...

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