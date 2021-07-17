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Челябинцам запретят купаться на двух городских пляжах

, 17:01

Челябинцам запретят купаться на двух городских пляжах
На Шершневском пляже всегда огромное количество отдыхающих. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Качество воды, которую взяли на анализ сотрудники Роспотребнадзора, не соответствует санитарным нормам

Жаркие дни возвращаются в Челябинск, но мест для купания стало меньше. Несколько городских пляжей  посетили сотрудники Роспотребнадзора. Были взяты пробы в двух точках на озере Смолино (на пляжах в районе ул.Мамина и у Дачного переулка), Первом озере, а также в двух точках на Шершнях – городском пляже и на пляже АМЗ, что возле Изумрудного карьера.

Результаты пришли неутешительные, купаться в Шершневском водохранилище опасно, вода на обоих пляжах не соответствует гигиеническим нормам.

Специалисты ведомства направили в городскую администрацию требование запретить купание на двух  популярных городских местах отдыха. Предупреждающие о запрете таблички должны быть установлены в ближайшее время. Но будут ли соблюдать этот запрет разгоряченные жарой челябинцы?...

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