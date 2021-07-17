Потерявшим единственное жилье в Джабыке и Запасном возведут дома до 1 октября

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17 июля 2021, 16:19 Анна Поперечная

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Такую задачу поставил перед минстроем Алексей Текслер, который сегодня посетил эти поселки.

Средства на строительство будут направлены из федерального и регионального бюджетов. Среди сгоревших домов были дома площадью менее 60 кв. метров. По словам Алексея Текслера, недопустимо восстанавливать жилье такого метража – нужно улучшать условия. Погорельцам, у которых нет другого жилья, построят дома до 1 октября. На месте строительства будут установлены системы видеонаблюдения.

Также глава региона поручил Юлию Элбакидзе, министру строительства и инфраструктуры Челябинской области, держать жителей в курсе по срокам строительства и выплатам компенсаций.

«Каждый день люди должны видеть динамику, и на следующей неделе нужно встречаться с застройщиками и проговаривать варианты планировки, если кого-то из жителей стандартная не устроит», - сказал Алексей Текслер.

Дачники также могут рассчитывать на компенсацию, либо им за ее счет построят новый дом. Важно, что денежные выплаты за частичную или полную потерю имущества из регионального бюджета смогут получить и погорельцы без местной прописки.

Кроме того, стало известно о строительстве в Джабыке ФОКа в 2022 году, увеличении средств на реабилитацию Джабык-Карагайского бора. В Еленинском появится дополнительная пожарная часть, а в Джабыке и Запасном – добровольные пожарные дружины.

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