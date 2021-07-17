Бочкарев: Ведется строительство пересадки между станциями «Проспект Вернадского» БКЛ и красной ветки метро

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17 июля 2021, 15:05

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столице продолжается строительство пересадки между станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой (БКЛ) и Сокольнической линий метро.



«В конструкции действующей станции «Проспект Вернадского» красной ветки метро в свое время была заложена специальная камера для интеграции перспективных линий метрополитена. В настоящий момент именно в этой камере возводятся монолитные конструкции будущей пересадки», - рассказал Андрей Бочкарев.



По словам заммэра, в общей сложности в этой зоне пересадки предстоит уложить порядка 400 куб. м бетона.



«На «Проспекте Вернадского» Большого кольца метро над платформенной частью станции проектировщики предусмотрели балконы, по которым пассажиры смогут пройти к зоне пересадки на Сокольническую линию метро. Общая длина подземного пешеходного перехода между станциями составит порядка 70 м», - уточнил Андрей Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что параллельно рабочие производят вынос инженерных систем.



«Следующим этапом будет производиться устройство технологического проема в пассажирской зоне действующего метрополитена и возведение лестничных маршей в средней части платформенного участка станции Сокольнической линии, по которым пассажиры будут осуществлять пересадку», - добавил Юрий Кравцов.



Напомним, станция «Проспект Вернадского» как часть Большого кольца метро разгрузит центральные узлы московского метро и южный участок Арбатско-Покровской и Сокольнической веток столичной подземки, а также существенно улучшит транспортное обслуживание территории МГУ имени Ломоносова. На базе метро «Проспект Вернадского» будет организован транспортно-пересадочный узел.





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