Аргументы Недели Общество 13+

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

, 15:07

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов
Фото: https://www.instagram.com/yurymilchinsky_official/

Проблемы преследуют людей ежедневно. Умение с ними справляться определяет наше физическое и духовное состояние, а это и есть путь к успеху и совершенству. Чемпионка России по синхронному плаванию, тренер ногинского фитнес-клуба «Лагуна» Кристина Ванифатова рассказала о том, как поддержать свое здоровье во время пандемии и обрести отличное настроение даже в самые непростые времена.

- Кристина, расскажите, как проходит работа клуба «Лагуна» во время пандемии?

- Это отличная встряска для всего нашего коллектива. За все время работы, мы способствовали не только поддержанию здоровья наших клиентов, но и развивали в   каждом благонравный характер. Это и было нашей победой в конкуренции между разными точками зрения о пандемии у людей. При входе в наше заведение Вам замеряют температуру и предупреждают о правилах безопасности. При посещении занятий, маска или перчатки уже не нужны, Вы наслаждаетесь приятным пребыванием.

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

Специальная разметка на полу, помогает ориентироваться пребывающим для сохранения дистанции. Подведу итог, мы создали комфортные условия по всем правилам Роспотребнадзора. Но нагрузка на коллектив клуба усилилась в разы, это постоянный контроль за дезинфекцией каждого тренажера и оборудования. Систематические проветривания помещений и работа с документацией по каждому выполненному действию.

- Какого возраста посетители в основном занимаются?

- Преобладание идет на возрастную группу от 30-55 лет.
Хочу также отметить, что мы лидеры по детскому фитнесу в своем городе, данная категория варьируется от 3-х до 16 лет.

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

- Чем Ваш клуб отличается от других?

- Философией отношения к себе и жизни! Представьте, Вы наработали по жизни усталость, лишний вес и массу комплексов. Времени на себя не хватало, жалость и тоска по лучшему будущему. И тут такой человек дословно «приползает» к нам! И, вуаля! Начинается его точка роста и путь к решительным действиям.  Однозначно, плюсом становится мастерски подобранный коллектив - от уборщицы до тренеров. С вами работают в постоянной коммуникации, психологическая разгрузка, мягкая мотивация без эмоционального выгорания и срывов.

Но самое потрясающее, что мы создали атмосферу отдыха для семьи. Вы не чувствуете себя волнительно, рядом с вами самые близкие, а улыбки детей и любимых, налаживают не только любовь внутри родного очага, а мотивируют заниматься собой и ценить ценность проведенного времени.

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

У нас самое топовое оборудование в городе, это Life fitness, Hammer strength, Aqua Jogger, 4 DPRO, батуты и профессиональный хореографический станок. Масштаб разнообразия покоряет даже самого скептически настроенного клиента.

- Что за специалисты?

- Гордость и уважение к каждому из нашего коллектива. В штате имеются специалисты с медицинским образованием и колоссальным опытом работы от 20 лет. Чемпионы России и члены сборных команд. Но, очень важный момент, какими бы крутыми вы не были в своем виде спорта, это еще не значит, что Вы тренер! Этому нужно постоянно учиться, повышать свою квалификацию и адаптироваться именно под нужды клиента, а не навязывать ему шаблонные стандарты красоты.

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

Очень популярный тренер у нас Александра Фархтдинова. К ней запись на месяцы вперед, она сама в прошлом весила 120 кг и своим примером показала остальным как перестать себя приносить на алтарь, а любить и становиться совершенной.

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

Елена Кравченко - специалист по бальному искусству. Поверьте, даже возраст не помеха - танцуют девушки от 45 лет и старше.

Эдмонд Татосян - это звезда! Персональный тренинг в его исполнении - это ощущение новой жизни и радости.

Елена Неймет – это инновационный тренер по плаванию. Она разработала методики для быстрой адаптации с помощью игр, нет рутины.

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

- Есть ли специальные индивидуальные занятия для «особых» детей и взрослых?    

- Особое внимание уделяется попавшим в сложную ситуацию по здоровью, мы проводим занятия по методике «Нейрофитнеса» с лицензированным тренером. Популярностью пользуются занятия в бассейне. Вода успокоит нервную систему, позвоночник не получает лишней нагрузки, а мышцы колоссально прорабатываются. Тренер в этот момент находится в чаше бассейна и «вручную» контролирует каждое упражнение.  

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

- Для чего люди обычно приходят заниматься в фитнес клуб? Накачаться или поддержать здоровье?

- Избавиться от проблем! Лишний вес или малый процент мышечной массы, это уже итог хронического депрессивного мышления. На занятиях Вы получаете мощную искру жизненных сил, клетки наполняются кислородом и что самое важное разгружаются мыслительные процессы. Уходит от Вас некая «белочка в колесе». Мужчины предпочитают работать над наращиванием мышечной массы, женская половина работает над качеством здоровья и восстановлением работы позвоночника.

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

- В какое время происходит основная заполняемость зала?

- С 18:00-20:00 .

- С какими проблемами клубу приходилось сталкиваться в это непростое время?

- Локдаун был самым страшным периодом для нас, доход прекратился, а коммунальные платежи и расходы никто не отменял. Даже после снятия ограничений у людей были выжаты ресурсы для приобретения наших услуг. Было бы грамотным создать субсидирование гражданам на спортивные занятия, вот тогда и эпидемий бы не было.

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

- Какие групповые программы пользуются спросом у людей?

- Тренировки на батутах, аквааэробика и пилатес.

- Что бы Вы как профессионал посоветовали начинающим?

- Пройти тестирование перед началом занятий, чтобы определиться какие упражнения уместны и безопасны. В нашем клубе такое проводит фитнес-врач, делает специальные тесты и замеры параметров тела. Исходя из показателей, выстаивается правильная методика для достижения эффекта. Поверьте, если Вы померили пульс, это не значит,что при выполнении 20 прыжков, организм быстро восстановится, а это будет существенный стресс, который усугубит проблему лишнего веса. Мужчинам важная рекомендация - пройти консультацию у тренера. Научиться правильно настраивать тренажер из соотношения роста и биомеханики, узнать все о безопасном выполнении упражнений с собственным весом.

Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Правительство РФ одобрило выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет

Правительство РФ одобрило выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет

В субботу, 17 июля, стало известно, что правительство Российской Федерации одобрило единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети старше 6 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью