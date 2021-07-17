Как избавиться от усталости, лишнего веса и комплексов

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17 июля 2021, 15:07 Юрий Мильчинский

Фото: https://www.instagram.com/yurymilchinsky_official/

Проблемы преследуют людей ежедневно. Умение с ними справляться определяет наше физическое и духовное состояние, а это и есть путь к успеху и совершенству. Чемпионка России по синхронному плаванию, тренер ногинского фитнес-клуба «Лагуна» Кристина Ванифатова рассказала о том, как поддержать свое здоровье во время пандемии и обрести отличное настроение даже в самые непростые времена.



- Кристина, расскажите, как проходит работа клуба «Лагуна» во время пандемии?



- Это отличная встряска для всего нашего коллектива. За все время работы, мы способствовали не только поддержанию здоровья наших клиентов, но и развивали в каждом благонравный характер. Это и было нашей победой в конкуренции между разными точками зрения о пандемии у людей. При входе в наше заведение Вам замеряют температуру и предупреждают о правилах безопасности. При посещении занятий, маска или перчатки уже не нужны, Вы наслаждаетесь приятным пребыванием.

Специальная разметка на полу, помогает ориентироваться пребывающим для сохранения дистанции. Подведу итог, мы создали комфортные условия по всем правилам Роспотребнадзора. Но нагрузка на коллектив клуба усилилась в разы, это постоянный контроль за дезинфекцией каждого тренажера и оборудования. Систематические проветривания помещений и работа с документацией по каждому выполненному действию.



- Какого возраста посетители в основном занимаются?



- Преобладание идет на возрастную группу от 30-55 лет.

Хочу также отметить, что мы лидеры по детскому фитнесу в своем городе, данная категория варьируется от 3-х до 16 лет.





- Чем Ваш клуб отличается от других?

- Философией отношения к себе и жизни! Представьте, Вы наработали по жизни усталость, лишний вес и массу комплексов. Времени на себя не хватало, жалость и тоска по лучшему будущему. И тут такой человек дословно «приползает» к нам! И, вуаля! Начинается его точка роста и путь к решительным действиям. Однозначно, плюсом становится мастерски подобранный коллектив - от уборщицы до тренеров. С вами работают в постоянной коммуникации, психологическая разгрузка, мягкая мотивация без эмоционального выгорания и срывов.

Но самое потрясающее, что мы создали атмосферу отдыха для семьи. Вы не чувствуете себя волнительно, рядом с вами самые близкие, а улыбки детей и любимых, налаживают не только любовь внутри родного очага, а мотивируют заниматься собой и ценить ценность проведенного времени.

У нас самое топовое оборудование в городе, это Life fitness, Hammer strength, Aqua Jogger, 4 DPRO, батуты и профессиональный хореографический станок. Масштаб разнообразия покоряет даже самого скептически настроенного клиента.



- Что за специалисты?

- Гордость и уважение к каждому из нашего коллектива. В штате имеются специалисты с медицинским образованием и колоссальным опытом работы от 20 лет. Чемпионы России и члены сборных команд. Но, очень важный момент, какими бы крутыми вы не были в своем виде спорта, это еще не значит, что Вы тренер! Этому нужно постоянно учиться, повышать свою квалификацию и адаптироваться именно под нужды клиента, а не навязывать ему шаблонные стандарты красоты.

Очень популярный тренер у нас Александра Фархтдинова. К ней запись на месяцы вперед, она сама в прошлом весила 120 кг и своим примером показала остальным как перестать себя приносить на алтарь, а любить и становиться совершенной.

Елена Кравченко - специалист по бальному искусству. Поверьте, даже возраст не помеха - танцуют девушки от 45 лет и старше.

Эдмонд Татосян - это звезда! Персональный тренинг в его исполнении - это ощущение новой жизни и радости.

Елена Неймет – это инновационный тренер по плаванию. Она разработала методики для быстрой адаптации с помощью игр, нет рутины.





- Есть ли специальные индивидуальные занятия для «особых» детей и взрослых?



- Особое внимание уделяется попавшим в сложную ситуацию по здоровью, мы проводим занятия по методике «Нейрофитнеса» с лицензированным тренером. Популярностью пользуются занятия в бассейне. Вода успокоит нервную систему, позвоночник не получает лишней нагрузки, а мышцы колоссально прорабатываются. Тренер в этот момент находится в чаше бассейна и «вручную» контролирует каждое упражнение.

- Для чего люди обычно приходят заниматься в фитнес клуб? Накачаться или поддержать здоровье?



- Избавиться от проблем! Лишний вес или малый процент мышечной массы, это уже итог хронического депрессивного мышления. На занятиях Вы получаете мощную искру жизненных сил, клетки наполняются кислородом и что самое важное разгружаются мыслительные процессы. Уходит от Вас некая «белочка в колесе». Мужчины предпочитают работать над наращиванием мышечной массы, женская половина работает над качеством здоровья и восстановлением работы позвоночника.





- В какое время происходит основная заполняемость зала?

- С 18:00-20:00 .



- С какими проблемами клубу приходилось сталкиваться в это непростое время?

- Локдаун был самым страшным периодом для нас, доход прекратился, а коммунальные платежи и расходы никто не отменял. Даже после снятия ограничений у людей были выжаты ресурсы для приобретения наших услуг. Было бы грамотным создать субсидирование гражданам на спортивные занятия, вот тогда и эпидемий бы не было.

- Какие групповые программы пользуются спросом у людей?

- Тренировки на батутах, аквааэробика и пилатес.

- Что бы Вы как профессионал посоветовали начинающим?

- Пройти тестирование перед началом занятий, чтобы определиться какие упражнения уместны и безопасны. В нашем клубе такое проводит фитнес-врач, делает специальные тесты и замеры параметров тела. Исходя из показателей, выстаивается правильная методика для достижения эффекта. Поверьте, если Вы померили пульс, это не значит,что при выполнении 20 прыжков, организм быстро восстановится, а это будет существенный стресс, который усугубит проблему лишнего веса. Мужчинам важная рекомендация - пройти консультацию у тренера. Научиться правильно настраивать тренажер из соотношения роста и биомеханики, узнать все о безопасном выполнении упражнений с собственным весом.

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