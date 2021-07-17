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Профессор Юлия Финогенова перечислила категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты с 2022 года

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Профессор Юлия Финогенова перечислила категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты с 2022 года
Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что каждый пенсионер с 2022 года может ожидать пенсию не ниже прожиточного минимума региона. В том случае, если пенсия не дотягивает до указанной суммы, то  ему полагаются выплаты до величины минимальной пенсии региона.

В добавок к этому пенсию можно будет оформить через портал "Госуслуги". Все документы, подтверждающие стаж, будут в распоряжении Пенсионного фонда России.

Юлия Финогенова заявляет: "Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста".

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