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Ефим Фикс ответил Киеву на подсчеты ущерба от присоединения Крыма к России

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Ефим Фикс ответил Киеву на подсчеты ущерба от присоединения Крыма к России
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Как сообщает РИА Новости, вице-спикер региона ответил Киеву на претензии по поводу ущерба от присоединения Россией Крыма.

Депутат ответил Украине, что оценка ущерба в 135 миллиардов долларов - ошибочна. Он заявил, что Крым ничего не должен Киеву, а выставленная сумма выдумана.

Парламентарий Крыма призвал Украину посчитать, сколько денег забрали власти из его бюджета за время нахождения Крыма в составе Украины. К тому же Фикс попросил ответить, когда будут возвращены деньги крымчан, находящиеся в украинских банках.

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