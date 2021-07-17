Сергей Собянин представил предвыборную программу «Единой России»

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17 июля 2021, 11:30

Фото: соцсети

Лидер московского списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму Сергей Собянин дал старт избирательной кампании партии на встрече с кандидатами и сторонниками в штабе общественной поддержки.



«Я не знаю другой силы, которая может взяться и решить. «Единая Россия» - это как раз такая сила, которая волочет на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решая, решая в общей команде. «Единая Россия» - это не только депутаты Государственной думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, это мэр города, это его команда, это команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем, и так далее. Большая команда», - сказал Сергей Собянин.



Сергей Собянин добавил, что несмотря на все сложности в период пандемии ни одна программа не была остановлена.



«Можем смело говорить, что Москва, несмотря ни на какие проблемы, будет дальше развиваться, причем активно развиваться. Причем не просто так активно и активно, а самым динамичным образом в мире. Очень мало мировых городов могут сравниться с нами: с динамикой, с темпами развития, с теми изменениями, которые есть», - сказал Сергей Собянин.



По его словам, Москва развивается такими быстрыми темпами, что через пять лет это будет совершенно другой город: лучше и комфортнее.



«Но для этого нам нужно доверие - доверие людей, которые проголосуют за нас и дадут возможность продолжать так же динамично развивать наш город. Это очень важно. Одно дело - мы с вами знаем, другое дело - чтобы нам верили и доверяли, и голосовали», - добавил он.



Как подчеркнул Сергей Собянин, важно говорить о тех проблемах, которые есть.



«Но при этом говорить о том, что мы сделали и что мы способны сделать. В нашей способности - менять Москву, решать какие-то проблемы», - отметил он.



Как добавил Сергей Собянин, другой такой команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально что-то смогла бы решить, кроме как «Единая Россия», нет.





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