Правовед оценил последствия отказа России от признания однополых браков: «Наше внутреннее законодательство — это наш суверинитет»

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17 июля 2021, 10:55 Турана Гулиева,

Фото: ya62.ru

Как сообщают РИА Новости, юрист по международному праву Мария Ярмуш оценила последствия отказа России от призыва ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека - прим.ред.) признать однополые браки.



Она отметила, что не все страны исполняют требования ЕСПЧ. Ярмуш также добавила, что санкции против России маловероятны, но возможно некоторые репутационные издержки. К тому же эксперт подчеркнул, что директива норм по вопросам брака и семьи отражает свободу страны: «Наше внутреннее законодательство — это наш суверенитет».



Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что Госдума решила отклонить требования европейского суда по правам человека: «Все члены Совета Государственной Думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции».

Напомним, накануне ЕСПЧ потребовал от России внести реформу признания однополых браков на территории страны. В постановлении суда говорится о необходимости уравнять однополые пары с разнополыми.





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