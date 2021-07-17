Памяти Петра Мамонова: «В вечность мы возьмем то, что потрогать нельзя - то, что уступили, простили, отдали»

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17 июля 2021, 09:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: rg.ru

Отошел к Господу Пётр Николаевич Мамонов. И опустела у многих частичка души. До самого последнего верили, надеялись, ждали, что он выдержит, поправится. Увы, чуда не произошло…



Моё знакомство с Петром Николаевичем произошло в процессе просмотра фильма «Остров». Картина меня потрясла. Потом был «Царь»… Я увидела не игру актера, а то, как он жил в кадре. Это было что-то личное, понятное только ему, но так западали его персонажи в душу, заставляли задуматься о своей жизни: как важно уметь вовремя покается, простить, отдать.



А потом была Рига. Как сейчас помню, 6 ноября 2018 года в небольшом концертном зале выступал Петр Николаевич с религиозными откровениями – «Как я читал святого Исаака Сирина».





«Я, Пётр Мамонов, сидел в своем 21-ом веке. Взял книгу Святой Исаак Сирин, Слова Подвижнические. Понял – это все про меня, про нас, о наших отношениях с Богом. Взял и сделал шоу-спектакль, где рассказываю вам как Исаак Сирин изменил всю мою жизнь».



Время концерта пролетело незаметно. В зале тишина. А тот спектакль до сих пор меня не отпускает. Я помню… Это было последнее выступление Петра Мамонова в Риге.



Почему сегодня для многих людей шок от ухода артиста, музыканта?



Он совершал невозможные вещи: менял свою жизнь и возвращал ее смысл. Заставлял людей задумываться о жизни, смерти, вечном…



Мне сложно сказать в рамках статьи о Петре Николаевиче… О нем можно говорить всегда и бесконечно.



Важные слова Петра Николаевича Мамонова. Чтобы помнили.



«Кто верит в случай, не верит в Бога. Жизнью и смертью распоряжается только он. И забирает человека только в двух случаях: если исправление уже невозможно, или человек готов, и это лучший момент в его жизни. Я был у отца Дмитрия Смирнова за месяц до его смерти. Его возили уже на каталке. И я ему сказал: «Да вы весь сияете». А он мне на это: «Здоровье – дар Божий. Болезнь – дар бесценный». Так мудро и ушел».



«Обида – адское состояние: нигде нет покоя»



«Задай себе один вопрос: «Зачем я живу?» Только так, реально задайте. Считаю, если никому не было хорошо от того, что я сегодня день прожил, - он прошел зря».



«В вечность мы возьмем то, что потрогать нельзя - то, что уступили, простили, отдали».



Царствие Небесное и светлая память мудрому человеку!

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