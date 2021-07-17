В Латвии есть люди, привитые «Спутником V»

В Латвии есть жители, которые привились российской вакциной, а как получить ковид-паспорт, увы, не знают! Да и никто не знает!
Дело в том, что в ЕС данная вакцина еще не прошла процесс официальной регистрации. Семейные врачи в Латвии не знают, что делать с теми, кто получил российскую вакцину…
Президент Латвийской ассоциации сельских врачей Лига Козловска говорит: «Ко мне обратились как минимум пять пациентов, которые спросили о том, где можно получить сертификат после российской вакцины. В основном это граждане Латвии. Они имеют работу за границей: водители, люди, у которых есть работа в торговле».
В Латвии сертификат можно получить только в том случае, если вакцинация проводилась препаратами, которые зарегистрированные в ЕС, а «Спутника» среди них нет!
«Оценка вакцины «Спутник V» в ЕС еще не завершена, потому у нас нет полной информации об этой вакцине»,- говорит начальник отдела регистрации лекарственных средств Элита Поплавска.
Итак, официальной информации нет о том, что делать с жителями, которые получили российскую вакцину… Минздрав Латвии обещает в ближайшее время решить этот вопрос…
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