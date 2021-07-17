Точка невозврата пройдена: нам придется привыкать к новому климату

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2021, 09:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Это лето запомнится латвийцам (да и жителям других стран) своей аномальной жарой. Первая декада, по мнению метеорологов, в Латвии была на 6 градусов теплее нормы. Насколько оно опасно для человечества? Этот вопрос прокомментировал латвийским СМИ ученый, геолог Константин Ранкс.



«Глобальные изменения климата – это не гипотеза. Это – факт! Бедствия и катастрофы будут спутником тому человечеству, которое сможет пережить все это. Судя по всему, точку невозврата мы уже перешли. И даже если мы завтра перейдем на велосипеды, процесс пошел, это огромная инерция природной системы. Процесс изменения климата будет трагичным для людей, которые привыкли жить в определенных климатических условиях. Если мы будем придерживаться зеленого курса, мы успеем облегчить жизнь нашим внукам и правнукам. Одна из главных проблем – мы живем в обществе потребления. Потребление нужно ограничивать, но пока эту проблему никто не может решить».



Константин Ранкс сравнивает климатические условия с маятником: Латвии может грозить жаркий декабрь, который сменится лютым январем…



Прогнозы в Латвии пока неутешительные: объявлено оранжевое предупреждение.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости