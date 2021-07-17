Хабаровский край переживает третью волну пандемии

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2021, 10:01

После двух дней едва заметного снижения суточного прироста ковид-инфицированных в Хабаровском крае, цифры вновь поползли вверх. Несмотря на заявленный региональным правительством курс на обновление в крае системы здравоохранения, справиться с ситуацией по коронавирусу властям Хабаровского края не удается.

С начала пандемии в регионе умерли 555 человек. Если еще в апреле-мае число летальных исходов в день было единичным, а в марте и вовсе нулевым, то сейчас регистрируется ежедневно более высокий показатель: за прошедшие сутки, например, от коронавируса скончались четыре человека.

Заразились за истекшие сутки 333 жителей региона. 267 новых случаев пришлись на краевую столицу, 21 – на Хабаровский район, 13 – на Верхнебуреинский район, 11 – на Вяземский район, десять – на Нанайский район, шесть – на район им. Лазо и пять на Охотский район.

Резкое увеличение числа заболевших за сутки отмечается с начала пошлого месяца.

По данным краевого Минздрава, в регионе на сегодняшний день развернуто 1917 коек для ковидных больных, свободны 375 из них.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости