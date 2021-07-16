В Магнитогорске открыли стелу «Город трудовой доблести»

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16 июля 2021, 18:10 Анна Поперечная

Композиция установлена в сквере «Слава Магнитки». Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Алексей Текслер и глава города Сергей Бердников.

Алексей Текслер отметил, что Магнитогорск – первый город, где открылся монумент, среди других, удостоенных почетного звания.

«Магнитогорский металлургический комбинат и многие другие предприятия, а самое главное, труженики тыла внесли неоценимый вклад в дело победы нашей страны над фашизмом, – сказал губернатор. – Каждый второй танк, каждый третий снаряд производился здесь, в Магнитогорске».

Стелу установили в сквере «Слава Магнитки». Композиция из обелисков состоит из семи частей и напоминает осколки снаряда. На центральном обелиске изображен парад Победы, а на других – комбинат в военные годы.

Закладка первого камня стелы состоялась год назад. Преобразилась и территория сквера: здесь появились площадки для отдыха, современное освещение, сухой фонтан с музыкальной подсветкой. Сегодня же Алексей Текслер принял участие в процедуре гашения почтовой карточки «Город трудовой доблести». На карточке изображен монумент «Тыл – фронту».

В торжественной церемонии открытия стелы принял участие губернатор Алексей Текслер

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