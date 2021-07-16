В Магнитогорске открыли стелу «Город трудовой доблести»

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Алексей Текслер и глава города Сергей Бердников.
Алексей Текслер отметил, что Магнитогорск – первый город, где открылся монумент, среди других, удостоенных почетного звания.
«Магнитогорский металлургический комбинат и многие другие предприятия, а самое главное, труженики тыла внесли неоценимый вклад в дело победы нашей страны над фашизмом, – сказал губернатор. – Каждый второй танк, каждый третий снаряд производился здесь, в Магнитогорске».
Стелу установили в сквере «Слава Магнитки». Композиция из обелисков состоит из семи частей и напоминает осколки снаряда. На центральном обелиске изображен парад Победы, а на других – комбинат в военные годы.
Закладка первого камня стелы состоялась год назад. Преобразилась и территория сквера: здесь появились площадки для отдыха, современное освещение, сухой фонтан с музыкальной подсветкой. Сегодня же Алексей Текслер принял участие в процедуре гашения почтовой карточки «Город трудовой доблести». На карточке изображен монумент «Тыл – фронту».
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