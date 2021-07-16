Роспотребнадзор продлил срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2021, 17:53

Фото: pixabay.com

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве сообщила, что срок подачи сведений о вакцинации от коронавируса 60% сотрудников столичных организаций продлен до 22 июля.



«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня 2021 года №1, в срок до 15 июля руководители организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах торговли, услуг, потребительского рынка и иных установленных этим актом сферах на территории Москвы, обязаны организовать проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции первым компонентом или однокомпонентной вакциной, прошедшей государственную регистрацию в РФ, не менее 60% от общей численности работников (сотрудников). <...> Однако ряд организаций не представил данные о вакцинации сотрудников, что не позволяет обеспечить контроль выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по Москве. В связи с этим управлением Роспотребнадзора по Москве в такие организации направлено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предусмотренной административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В соответствии с предостережением установлен дополнительный срок для сдачи отчета о выполнении требований постановления. Работодатели, которые не представили сведения об исполнении постановления на портал mos.ru, обязаны сделать это до 22 июля 2021 года, дополнительно уведомив управление Роспотребнадзора по Москве», - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-службе, в Москве обеспечены широкие возможности для получения вакцины от COVID-19, а мощности пунктов вакцинации свободны почти на 40%. Ежедневно Москва готова обеспечить вакцинацию большего числа граждан.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости