Как Ельцин встретил путч в августе 1991 года

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16 июля 2021, 17:28 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший зять первого президента России Алексей Дьяченко рассказал подробности об августовских событиях 1991 года.



По его словам, Борис Ельцин узнал о путче на даче, сидя утром в трусах перед телевизором. Как и миллионы россиян, он наблюдал за балетом «Лебединое озеро». Накануне вечером он вернулся из Казахстана, побывав в гостях у Нурсултана Назарбаева.



По некоторым данным, шефу КГБ Крючкову было известно, что Борис Николаевич во время визита в соседнюю республику «хорошо погулял», поэтому он не стал доводить до Ельцина информацию о вводе войск в Москву сразу после его возвращения. Крючков считал, что разговаривать с ним в такой момент просто бесполезно. Утром говорить с Ельциным тоже оказалось бессмысленно, поскольку танки уже находились в столице страны. Кроме того, по словам Дьяченко, дача Бориса Николаевича уже была окружена спецподразделением «Альфа».



«Ельцин пишет воззвание. Пишет сам. Лично и собственноручно. Текст жёсткий. Против путчистов. Пытается связаться с Горбачёвым. Связи нет», - вспоминает бывший зять первого президента России.



Алексей Дьяченко отмечает, что разослать воззвание Ельцина все же удалось, после чего его семья выехала с территории дачи на нескольких машинах, беспрепятственно миновав КПП бойцов «Альфы».



«Я задаюсь часто вопросом. Если бы на месте Ельцина был бы кто-то другой в августе 1991 года, пошёл тот другой против путчистов или попытался бы договориться? Мой ответ: любой другой попытался бы договориться. Позвонил, встретился, обсудил бы ситуацию. Постарался бы найти компромисс. Так бы сделали, я думаю, Примаков, Силаев, Рыжков и многие другие деятели. Кстати, с бюрократической точки зрения это было логично. У советского руководства в руках была сила – армия, милиция, КГБ, партия. А что у Ельцина? Армия депутатов и Коржаков с ребятами. Ещё зять с карабином. Не много. Но Ельцин был другой. Он хотел схватки, боя. Он завёлся. Он понял, что они трусят. У них нет вождя. Мир их не поддерживает. И он пошёл в атаку. С большими рисками. И победил», - поделился своими мыслями Дьяченко.



Он считает, что люди поверили в поражение ГКЧП, прочитав обращение Ельцина и увидев его на танке у Белого дома.



«Никто не стал бы защищать мятущуюся, неуверенную в себе власть», - заключил Дьяченко.





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