Аргументы Недели Общество 13+

Латвийская певица появилась в списке участников «Славянского базара» в Беларуси

, 16:52 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийская певица появилась в списке участников «Славянского базара» в Беларуси
Фото: rus.lsm.lv

На сайте международного конкурса «Славянский базар» появилась информация о том, что латвийская певица Саманта Тина примет участие в данном мероприятии. Так ли это?

Саманта Тина прокомментировала данную информацию:

«Есть информация, что я собираюсь выступить в Беларуси. Это абсолютная чушь! Ко мне никто не обращался, и я этого не планировала. Более того, я не поддерживаю… учитывая текущую ситуацию. Я участвовала на конкурсе в 2012 году. Почему возникла такая ситуация? На сайте среди участников размещена моя фотография. Я связываюсь с организаторами конкурса, чтобы они ее убрали».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости