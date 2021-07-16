Латвийская певица появилась в списке участников «Славянского базара» в Беларуси

На сайте международного конкурса «Славянский базар» появилась информация о том, что латвийская певица Саманта Тина примет участие в данном мероприятии. Так ли это?
Саманта Тина прокомментировала данную информацию:
«Есть информация, что я собираюсь выступить в Беларуси. Это абсолютная чушь! Ко мне никто не обращался, и я этого не планировала. Более того, я не поддерживаю… учитывая текущую ситуацию. Я участвовала на конкурсе в 2012 году. Почему возникла такая ситуация? На сайте среди участников размещена моя фотография. Я связываюсь с организаторами конкурса, чтобы они ее убрали».
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