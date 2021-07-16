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16 июля 2021, 16:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Европу накрывает третья волна коронавируса. В связи с этим в Латвии для непривитых могут быть введены более строгие ограничения.

При тех же условиях и ограничениях, что и в прошлом году, в этом заболевших ковидом может оказаться гораздо больше. Об этом заявил латвийским СМИ директор департамента профилактики инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков.

«Если мы сравним аналогичные условия, в которых люди могли заразиться в прошлом году и ы этом году – дома или при общении с друзьями, то эти ситуации несопоставимы с эпидемиологической точкой зрения, потому что в похожей ситуации количество инфицированных людей может стать намного выше», - заявил врач.

Стоит отметить, что в последние недели заболеваемость в Латвии снижается. Однако, сейчас темпы снижения стали намного медленнее. Специалисты дают прогноз, что совокупная заболеваемость на 100 000 в Латвии, вероятно, ниже 20 упадет уже на следующей неделе.

Могут ли ввести вновь меры по ограничения распространения болезни в Латвии?

Могут. Если ситуация снова ухудшится. Юрий Перевощиков отметил, что невакцинированные и не болевшие ковидом, к сожалению, подвержены более высокому риску.

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