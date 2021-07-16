Латвия: после закрытия российских каналов русскоязычные жители так и не стали смотреть латышские

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16 июля 2021, 16:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

После закрытия российских каналов русскоязычные жители Латвии так и не стали смотреть латышские. Что нужно предпринять, чтобы ситуация изменилась?

Как заявила ведущий исследователь Латвийской академии обороны Иева Берзиня, русскоязычные жители Латвии потребляют довольно много не только российских, но и латвийских СМИ. Однако, существенным недостатком является то, что латвийские СМИ не пользуются доверием среди русскоязычного населения.

Интересен тот факт, что когда закрыли российские каналы в Латвии, время просмотра других каналов вырос несущественно. Об этом заявил исследователь Мартиньш Траубергс: «Никто не оказался в выигрыше. Те, кто ранее смотрел российские каналы, то после закрытия нашли другие платформы для просмотра».

Есть мнение, что нужно создавать контент на русском языке, потому что существует часть общества, например пенсионеры, которые своим привычкам не изменяют.

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