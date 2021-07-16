Заммэра Владимир Ефимов: Москва выделила двум промпредприятиям полмиллиарда по льготной ставке

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16 июля 2021, 16:19

В рамках программы поддержки и развития промышленности Москва предоставляет столичным предприятиям займы по льготным ставкам. Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что сейчас город выделил двум предприятиям 500 млн рублей, а в общей сложности с 2017 года – 3 млрд рублей.



Займы на особых условиях получил мясоперерабатывающий завод «Царицыно» и предприятие «Нетканика», специализирующееся на производстве нетканых материалов.



«Льготные займы от города – эффективный инструмент, который позволяет промышленникам развивать производство, строить планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу. С начала года мы оказали такую поддержку уже 4 предприятиям на общую сумму 650 млн рублей, а всего с 2017 года займы почти на 3 млрд рублей получили 22 промышленных предприятия», – отметил Владимир Ефимов.



Предприятия смогут потратить полученные деньги на расширение производства, закупку необходимого сырья и материалов, поддержание экспорта и выполнение контрактных обязательств.



Средства предприятиям выделяет Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Размер займов варьируется от 10 до 300 млн рублей, а процентная ставка составляет от 1% до 4% годовых.





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