Хоккеист Элвис Мерзликин: Матис спас жизнь мне, моей жене и моему еще нерожденному сыну

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16 июля 2021, 16:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

4 июля трагически погиб голкипер сборной Латвии по хоккею Матис Эдмунд Кивлениекс. Он спас жизнь Элвису Мерзликину, его жене и еще нерожденному сыну. Об этом рассказал сам Элвис.

Матис Кивлениекс трагически погиб 4 июля, когда в него попала неудачно выпущенная пиротехническая ракета. Трагедия произошла в штате Мичиган, на свадьбе дочери тренера вратарей команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Мэнни Легаси.

«Там было 60-80 человек. Он подошел ко мне, и мы выпили последнее пиво, опустошили последние рюмки, выкурили последнюю сигарету. В тот трагический момент я стоял примерно в десяти метрах от Матиса, обнимая свою жену. Он спас жизнь мне, моей жене и моему нерожденному сыну. Если бы эта ракета не попала в него, она бы точно поразила еще 50 человек. Он умер как герой. Второе имя моего сына будет Матис. Матис был младшим братом для меня и моей жены. Он жил с нами, и мы часто играли в настольные игры. Он помогал во всем… Помогал больше всего моей жене, которая была в положении: мыл посуду, убирал комнаты. Сам я этим не занимаюсь. А он помогал, и я очень был ему благодарен», - заявил в прощальной речи Элвис Мерзликин.





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