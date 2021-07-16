Ресин: осознанность людей в вопросах отношения к животным ощутимо выросла

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16 июля 2021, 16:01

Фото из открытых источников

Новая законодательная инициатива по защите животных – это ответ на запрос россиян, которых волнует проблема содержания питомцев. Такое мнение высказал депутат Госдумы Владимир Ресин, комментируя законопроект по защите животных.

Депутаты «Единой России» 15 июля внесли в Госдуму законопроект о штрафах за нарушения правил обращения с животными. Он предусматривает наказание за несоблюдение общих требований к содержанию животных от 1,5 до 3 тыс. рублей, а за поселение в квартире экзотических зверей - от 5 до 15 тыс. рублей.

«Общество постепенно движется к наиболее гуманному его устройству. Зоозащитники долго и терпеливо добивались развития российского законодательства в этой сфере. Неравнодушные люди, активисты, начинают действовать: становятся волонтерами, добиваются внесения новых законопроектов, организуют приюты и тд. Делают мир лучше», - отметил Ресин.

Что касается предложенных наказаний, то штрафы за безответственные поступки по отношению к животным оправданы, считает депутат. По его словам, помимо морального аспекта такое поведение причиняет вред экосистеме города и создает неудобства, а в случае возникновения стаи одичавших собак – опасность для жителей.

«Плюс, за исполнением закона тоже надо следить – возложить функции надзора на региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзора и Россельхознадзора. Эта работа потребует дополнительных финансовых вложений со стороны государства», - добавил Ресин.

Он также напомнил о контроле за работой цирков, контактных зоопарков, океанариумов и приютов для животных. По его словам, животные во всех этих заведениях не являются и не должны являться расходным материалом. «Если владельцы предприятий с этим не согласны, придется платить. Если нет лицензии на деятельность, придется перестать ею заниматься», - сказал депутат.

После того как рынок развлекательных услуг с животными очистится от недобросовестных участников, ответственные лица получат преференции, подчеркнул Ресин. Потому что такой подход поощряет долгосрочное планирование и создает благоприятную среду в обществе, а выжать максимум выгоды в сжатые сроки становится дурным тоном.

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