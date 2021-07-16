Собянин поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с пандемией

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16 июля 2021, 14:21

Фото: pixabay.com

Мэр Москвы поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с пандемией COVID-19.



«Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, совместная работа позволила сделать дальнейшие шаги по нормализации обстановки и нормальной работе экономики. Тем не менее мы должны понимать, мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, конечно, должны выполнять все сантребования и, конечно, обеспечить в дальнейшем массовую вакцинацию населения, и всем нам соблюдать требования и беречь себя и своих родных», - сказал Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.



Мэр столицы также поблагодарил москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных по снижению заболеваемости.





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