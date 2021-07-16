Знаменитые жертвы коронавируса - Грачевский, Меньшов, Мамонов: вспомним их биографии

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2021, 14:32 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Трагическая весть о смерти Петра Мамонова - продолжение серии невосполнимых утрат российской культуры. Давайте вспомним биографии этих выдающихся творческих личностей.

Борис Грачевский

На семьдесят втором году жизни нас покинул очень талантливый советский и российский режиссер, создатель сериала «Ералаш» - Борис Грачевский. 21 декабря 2020 года он почувствовал недомогание, а через пару дней его состояние ухудшилось. Грачевского подключили к аппарату ИВЛ. Однако спасти его не удалось.



Борис Грачевский окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королёва. В 1969 году поступил на заочное отделение ВГИКа на факультет «Организация кинопроизводства».



В 1974 году основал свой юмористический киножурнал «Ералаш», где проработал до конца своей жизни. Грачевский был талантливым режиссером, он самолично создавал сюжеты для Ералаша.

Помимо знаменитого шоу, Грачевский участвовал в снятии других фильмов. Так в 2014 году он снял фильм «Между нот, или Тантрическая симфония», фильм о поздней любви композитора к молодой девушке из глубинки. Также выступал автором сборника юмористических изречений «Идиотизмы».

За свои заслуги в сфере развития отечественного кинематографа он был награжден Орденом Почёта, Орденом Дружбы, получил Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», премию Правительства Российской Федерации 2010 года в области культуры, к тому же он был дважды обладателем приза «Золотой овен» и двукратным обладателем «Золотого Остапа».

Похоронили известного режиссера на Троекуровском кладбище.

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов ушел из жизни на восемьдесят первом году своей жизни. Великий режиссер до конца боролся за свою жизнь, однако спасти его не удалось.

Его талант, мастерство стали достоянием всего нашего народа. За свой фильм "Москва слезам не верит" Меньшов получил американскую премию "Оскар" в номинации лучший фильм на иностранном языке.

Парадоксально то, что будущий маэстро в своем деле не с первого раза поступил в театральный университет. Лишь поступив со второго раза в 1961 году он становится студентом актерского факультета школы-студии МХАТ. А в 1970 заканчивает аспирантуру при кафедре режиссуры университета ВГИК.



За свою профессиональную деятельность был многократно привлечен к различным наградам. Так за свою долгую жизнь был удостоен награды заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист РСФСР, Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978), Государственной премии СССР (1981), получил Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Знак отличия «За заслуги перед Москвой», являлся Почётным гражданином города Астрахань, получил Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» 1981 года за киноленту «Москва слезам не верит». Был лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Призы за актёрскую работу», удостоен премии «Золотой орёл — 2014» в номинации «За лучшую мужскую роль второго плана».

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Пётр Мамонов

От коронавируса из жизни ушел также советский и российский рок-музыкант Пётр Мамонов.

Он поступил в Московский полиграфический институт на редакторское дело, однако проучился только три курса. После он забросил учебу, работал корректором в типографии, но по-настоящему мужчину привлекала музыка.



Мамонов участвовал во вновь образовавшейся группе "Звуки Му", участвовал с концертами в квартирах. Попутно он знакомился с членами других музыкальных групп, с которыми позже вместе выступали.

В своей книге Троицкий так описал первое легальное выступление музыканта: «Пётр оказался крайне буйным, эпилептическим шоуменом; представлял самого себя, но в немного гиперболизированном виде: смесь уличного шута, галантного подонка и беспамятно горького пьяницы. Он становился в парадные позы и неожиданно падал, имитировал лунатизм и пускал пену изо рта, совершал недвусмысленные сексуальные движения и вдруг преображался в грустного и серьёзного мужчину». Восхождение его группы пришлось на середину 80-тых годов XX века. Музыкант провел свои первые серьезные выступления, стал главным героем рок-прессы, однако в 90-е годы он стал уходить от музыки и больше вливаться в актерскую деятельность.

Так его дебютом в кино стала роль саксофониста-алкоголика в фильме Павла Лунгина "Такси-блюз". Вершиной его актёрской карьеры можно считать фильм «Остров».

Начиная с 2008 годов Пётр Мамонов издает свои поэтические сборники под названием "Закорючки". Позже актер вернулся на сцену с новыми спектаклями.

Его жизнь прервалась из-за коронавируса в июле 2021 года. Будет похоронен на троекуровском кладбище.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости