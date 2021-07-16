Кто такие талибы

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2021, 14:11 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Афганистан вновь охватила война. Кровопролитные бои идут между боевиками «Талибан»* и правительственными войсками страны. «Аргументы недели» расскажут как появилось это движение.

Зарождение:

Движение «Талибан»* зародилось в 1994 году среди пуштунов. Пуштуны – это иранский народ, населяющий в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана, разговаривающий на языке пушту. Официально неизвестна численность данного народа, но приблизительно оценивается в 42 миллиона человек.

Слово «Талиб» заимствовано из арабского языка и переводится как ученик. Организация правила Афганистаном с 1996 по 2001 года, образовав «Исламский Эмират Афганистана». Это государство было признано тремя странами: Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Есть версия, что группировка финансируется Объединенными Арабскими Эмиратами.

История управления Афганистаном:

Сначала талибы захватили город Гильменд, затем 27 сентября 1996 года без боя взяли Кабул и основали Исламский Эмират Афганистана, где законодательной властью стало шариатское право.

В противодействие с «Талибаном»* выступили «Северный альянс», состоящий из таджиков и узбеков. После террористических актов, совершенных Усамом бен Ладеном 11 сентября 2001 года в Соединенных штатах Америки, последние ввели войска в Афганистан. Так при поддержке «Северного альянса» США удалось свергнуть власть талибов и откинуть их в Пакистан.

Однако на момент 2014 года талибы активно действовали в 70% территории Афганистана.





Талибы в Пакистане:

В 2004 году талибы оттеснили традиционных вождей и завоевали Вазиристан. В 2006 же году объявили здесь «Исламский Эмират Вазиристан». В 2007 году к афганским талибам присоединились пакистанские.

12 декабря 2009 года Пакистану удалось свергнуть власть талибов в Южном Вазиристане, однако они оставили под своим контролем некоторые территории.

Идеология:

Талибы исповедуют ашаризм.

Ашаризм - одна из школ суннитского ислама. Те, кто не исповедует ашаризм, предаются гонению со стороны талибов.

Под запретом находятся практически все, что связано с цивилизованным миром. Это телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь.

К тому же, женщинам не разрешали работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и выходить в свет без родственника мужского пола. Был значительно ограничен доступ женщин к образованию.

26 февраля 2001 года мулла Омар издал декрет о разрушении всех неисламских памятников в стране. В марте того же года талибы взорвали две гигантские статуи Будды, вырезанные в скалах Бамиана в III и в VI в., что вызвало осуждение мировой общественности, в том числе и мусульманских стран.

«Талибан»* сегодня:

Сегодня «Талибан»* включен в список террористических организаций рядом стран, в том числе Россией по решению Верховного суда. Накануне талибы вошли во второй по площади город Афганистана, на данный момент радикальная группировка контролирует границу Афганистана с Таджикистаном и Туркменией.

«Талибан»* - запрещенная в РФ террористическая организация

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