В Москве отменена система обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе

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16 июля 2021, 13:58

Фото: pixabay.com

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательных QR-кодов для посещения московских ресторанов и кафе с понедельника, 19 июля.



«Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, от Федерации рестораторов и отельеров, от «Единой России», - заявил Сергей Собянин.



Ранее мэр Москвы сообщил, что прививку от COVID-19 за последний месяц в столице сделали более 2 млн человек.

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