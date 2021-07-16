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В Москве отменена система обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе

, 13:58

В Москве отменена система обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе
Фото: pixabay.com

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательных QR-кодов для посещения московских ресторанов и кафе с понедельника, 19 июля.

«Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, от Федерации рестораторов и отельеров, от «Единой России», - заявил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что прививку от COVID-19 за последний месяц в столице сделали более 2 млн человек.

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