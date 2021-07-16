Горячий металлический июль

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16 июля 2021, 13:41 Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной

Свой профессиональный праздник коллективы отдела главного металлурга и литейного цеха Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина встречают производственными достижениями. Они освоили новый высокопрочный сплав ВАЛ-14, из которого уже изготавливают отливки.

Процесс внедрения нового сплава в производство не быстрый. Сначала в техбюро ОГМета инженеры-технологи составили технический процесс приготовления сплава, характеристики ВАЛ-14 занесли в программу для компьютерного моделирования LVMFlow, спроектировали отливки и литниково-питающую систему. Инженеры-конструкторы спроектировали технологическую оснастку, изготовили ее в цехе №65. В литейном цехе №68 отработали новый сплав. Все этапы по освоению ВАЛ-14 пройдены. В этом вопросе завод вышел на финишную прямую.

– Отработку литья из нового сплава на нашем заводе начали с целью сокращения затрат на приобретение изделий у сторонних предприятий, – объясняет главный металлург Игорь Каравашкин. – Подготовка документации для создания ВАЛ-14 – одно из основных инновационных направлений работы ОГМета. Сейчас уже подписан лицензионный договор со Всероссийским институтом авиационных металлов – обладателем патента на ВАЛ-14. Это дает право начать на АПЗ производство изделий из этого сплава.

– Цехом проделана большая работа по изучению нового сплава. Он не похож на привычный нам АК-7ч. У него своя кристаллизация, усадка, литниково-питающая система и температура заливки. На данный момент мы научились готовить ВАЛ-14, попали в химический состав и механические свойства. Отливка получается, – рассказывает о проделанной работе Сергей Беспалов, начальник цеха №68. – Отливки изготавливаем методом литья в песчаные формы. В освоении деталей из ВАЛ-14 приняли участие молодые, но уже опытные специалисты – формовщики ручной формовки Алексей Лямин, Николай Тазалов, Александр Сергеев, Владимир Бахирин, Игорь Лазарев, Александр Брысев. Аттестовано шесть наименований отливок из ВАЛ-14, две из них – на изделия БРП-17 и БРП-18 – запущены в работу. Партия отлита и выпущена в механический цех №64 для обработки. Есть положительные отчеты ОГМета по качеству литья и цеха №64 по механообработке изделий из нового сплава.

В России лишь единицы предприятий работают со сплавом ВАЛ-14, поэтому совместный проект, реализованный ОГМетом и литейным цехом, значительно снизил зависимость предприятия от поставщиков.

Литейное производство не стоит на месте. Появляются новые материалы и технологии для получения высокоточных отливок. Перспективное направление – ЗD-печать (аддитивные технологии). Этот метод сейчас изучают в отделе главного металлурга, и, возможно, он станет следующим инновационным шагом в литейном производстве на предприятии.

Справка ВАЛ-14 – это высокопрочный, жаропрочный алюминиевый литейный сплав. Обладает отличной коррозийной стойкостью, прочностью, высокими пластическими характеристиками и низкой горячеломкостью. Применяется для изготовления высоконагружаемых деталей, работающих при температурах от -300 до +350 градусов в условиях больших динамических и вибрационных нагрузок. Сплав применяется в производстве фасонных отливок для авиационной, автомобильной и других отраслей промышленности.





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