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Коронавирус - «чума» 21 века. Печальная хроника умерших знаменитостей

, 13:01

Коронавирус - «чума» 21 века. Печальная хроника умерших знаменитостей
Фото: cоцсети

Коронавирус - «чума» 21 века. Она забирает души одну за другой. Каждый день в новостных сводках все новые и новые цифры  заболевших и умерших. Вирусу не важен статус, богатство, возраст. Создаётся ощущение, что эта  болезнь забирает кого хочет и когда хочет. 

Вчера умер выдающийся артист Петр Мамонов, пополнив скорбный список любимых народом и знаковых для страны людей, ушедших от нас за последние месяцы. Редакция «Аргументы Недели» подготовила видео, чтобы вместе с читателями вспомнить тех, кто ещё совсем недавно был с нами, полный сил и творческих замыслов. Светлая память !

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