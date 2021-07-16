Коронавирус - «чума» 21 века. Печальная хроника умерших знаменитостей

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2021, 13:01 «Аргументы недели»

Фото: cоцсети

Коронавирус - «чума» 21 века. Она забирает души одну за другой. Каждый день в новостных сводках все новые и новые цифры заболевших и умерших. Вирусу не важен статус, богатство, возраст. Создаётся ощущение, что эта болезнь забирает кого хочет и когда хочет.

Вчера умер выдающийся артист Петр Мамонов, пополнив скорбный список любимых народом и знаковых для страны людей, ушедших от нас за последние месяцы. Редакция «Аргументы Недели» подготовила видео, чтобы вместе с читателями вспомнить тех, кто ещё совсем недавно был с нами, полный сил и творческих замыслов. Светлая память !

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