Константин Кинчев выступил против «коронавирусной» политики властей Петербурга

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16 июля 2021, 12:49

Константин Кинчев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный музыкант и лидер группы «Алиса» Константин Кинчев записал видеообращение, в котором дал жесткую оценку действиям властей Санкт-Петербурга.



Напомним, что ранее Смольный в связи с пандемией COVID-19 запретил проведение фестиваля «Кинчев Фест», который должен был пройти в двадцатых числах июня. Его пришлось перенести на сентябрь. Кроме того, стало известно, что Комитет по культуре Петербурга занялся проверкой якобы проведенных в июле группой «Алиса» концертов, проходивших без соблюдения антиковидных ограничений.



Константин Кинчев в своем обращении напомнил властям Петербурга о санкционированных ими и состоявшихся недавно в северной столице массовых мероприятиях.



«Вы проводите «Алые паруса», чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа, а мой фестиваль сначала ограничиваете до трех тысяч, а потом вовсе закрываете»,- отметил музыкант.



По его словам, такой подход к происходящему со стороны администрации города является лицемерием и двойными стандартами.



«Вы не вводите чрезвычайное положение, так как при этом государство должно было бы взять на себя все экономические потери народа. Зачем чрезвычайное положение, если ежедневно можно просто кошмарить народ»,- подчеркнул Константин Кинчев.



Он добавил, что несмотря ни на какие запреты намерен продолжать свою деятельность.



«Я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это попадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, закрывайте меня по уголовке»,- заявил музыкант.





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